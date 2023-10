Heidi Baci torna sui social dopo l’addio al Grande Fratello/ “Previsto un suo ritorno su Canale 5”: lo scoop

Heidi Baci riappare sui social dopo l’uscita dal Grande Fratello 2023 ma non rompe il silenzio

Dopo aver ricevuto la visita di suo padre, Heidi Baci ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello 2023. Un addio molto discusso, soprattutto in virtù di quanto accaduto con suo padre e Massimiliano Varrese nelle ore precedenti all’addio al programma. Da quel momento Heidi non ha proferito parola: l’ormai ex concorrente è andata via senza neppure salutare i suoi compagni d’avventura, che nel cuore della notte le hanno poi preparato le valige.

Questo fino ad oggi, quando alcuni utenti hanno notato il ritorno di Heidi sui social. L’ex gieffina non ha ancora rotto il silenzio, tuttavia è riapparsa con like e visualizzazioni, come hanno fatto notare alcuni utenti del web. “L’ho invitata a venire su Twitter e ha reagito con un like”, ha fatto sapere un utente, pubblicando poi gli screenshot delle interazioni con Baci.

Heidi Baci pronta a tornare al Grande Fratello?

Stando però a quanto rivela Fanpage dopo aver avuto contatti con fonti interne al Grande Fratello, Heidi potrebbe presto riapparire su Canale 5 e solo allora rompere il silenzio. “Heidi è ancora vincolata ad un contratto di esclusiva, nonostante la scelta di lasciare la Casa, il che presuppone con buone probabilità che è prevista una sua nuova riapparizione su Canale 5. – scrive la fonte – Potrebbe trattarsi di un incontro chiarificatore all’interno della Casa, di un’intervista in studio con Signorini come previsto per i concorrenti eliminati per poi passare alla presenza fissa sulle poltrone rosse, o magari di un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin.” Dunque già domani potrebbe riapparire al Grande Fratello.

Comunque Heidi ha visto tutte le mie storie in cui ho provatolo a spammare ì principali tweet fatti per lei (di supporto e ironici), edit con Letizia e edit suoi personali.

L’ho invitata a venire su Twitter e ha reagito con un <3 #GrandeFratello pic.twitter.com/oGzGc8OOA7 — annoiata (@poliedric4) October 17, 2023













