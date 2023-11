Heidi Baci: “Tornare al Grande Fratello 2023? Ora sto meglio, Massimiliano…”/ “Sarei uscita con Vittorio”

Grande Fratello 2023: la confessione di Heidi Baci su Vittorio Menozzi

Non capita spesso che uno dei volti più influenti del Grande Fratello sia in realtà già fuori dai giochi da tempo; per diverse puntate il baricentro delle discussioni e dinamiche è stato occupato da Heidi Baci. La giovane ha scelto di abbandonare il reality per questioni familiari, dopo che il presunto flirt con Massimiliano Varrese aveva agitato non poco le acque. Della questione si è parlato anche dopo il suo ritiro, con tanto di chiarimenti postumi e pareri aggiuntivi.

Intervenuta a Casa Chi – come riporta Gossip e Tv – Heidi Baci ha avuto modo di aggiungere nuove considerazioni rispetto alla sua esperienza al Grande Fratello 2023, con particolare riferimento ad alcuni ex coinquilini. “Nella vita reale Vittorio sarebbe stata una persona con la quale sarei uscita a prendere il caffè, parlare con calma, con i nostri tempi. Sicuramente una cosa diversa; lì dentro hanno velocizzato un po’ i processi e persone come me e Vittorio non sono abituate a questo”.

Heidi Baci e “un Massimiliano di troppo” al Grande Fratello 2023: “Mi darebbe fastidio…”

Heidi Baci, ai microfoni di Casa Chi, ha dunque speso parole decisamente positive nei confronti di Vittorio Menozzi, ammettendo come fuori dal Grande Fratello 2023 avrebbe forse dato maggiori chance al concorrente. “Anche lui aveva paura di esporsi, sempre, per quanto riguarda i suoi gusti o quello che pensava; molto spesso me lo diceva che qualsiasi cosa diventava enorme, per noi non è facile“. L’ex concorrente – come riporta Gossip e Tv – ha anche rimarcato le difficoltà vissute nella Casa da chi, come lei e Vittorio, non è abituato alla luce dei riflettori. “L’uomo più affascinante è Vittorio; anche nella sua tenera età riesce ad essere teneramente profondo”.

Sempre ai microfoni di Casa Chi, Heidi Baci ha anche argomentato a proposito di un eventuale ritorno al Grande Fratello 2023. “Io lascio un po’ il segno; l’ho detto a mio padre di entrare. Sto meglio, ho messo in ordine tutte le mie cose. I miei stanno meglio ma non ho voglia di tornare, soprattutto in questo momento. Sarebbe fastidiosa per me la presenza di Massimiliano; me lo sto godendo da spettatrice, meglio così”.











