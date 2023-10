Heidi Baci: “Veniva di notte e mi toccava…”/ S’infiamma l’accusa al Grande Fratello 2023

Grande fratello 2023, Heidi Baci si racconta a Verissimo

Della serie c’eravamo tanto amati, Heidi Baci infiamma l’accusa lanciata indirettamente a Massimiliano Varrese, al Grande Fratello 2023. L’occasione nella quale Heidi Baci ha di poter tornare a parlare della conoscenza intima stretta e con Massimiliano Varrese e terminata al Grande Fratello 2023, con la reazione avversa del padre Genti Baci che ospite nella Casa l’ha convinta al ritiro dalla reality show per il ritorno alla realtà, é un’intervista concessa a Verissimo.

Incalzata dalle domande della conduttrice Silvia Toffanin, che l’ha avuta in sua ospite nel salottino del sabato di Verissimo, Heidi Baci rilascia delle dichiarazioni choc, rispetto alla fine della conoscenza avviata con Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023. Questo, sostenendo di essersi scoperta vittima di un raggiro nei sentimenti dell’attore, che si sarebbe servito di lei e a suo piacimento avvalendosi della psicologia inversa e il savoir faire della manipolazione:” Lui ha attuato con me la psicologia inversa. A ogni domanda rispondeva con una domanda e tirava sempre in ballo sua figlia dicendo ‘per che padre mi fai passare’. Mi faceva sentire in colpa“. In altri termini Heidi Baci si ritiene tratta in salvo da un amore tossico da parte del padre Genti Baci, l’imprenditore edile dalle origini albanesi che in una nuova puntata di Grande fratello 2023 tacciava la figlia di lasciare che un uomo più “vecchio di lui” la usasse per appagare il suo ego con atti di manipolazione, calpestandone la dignità di donna.

Il rischio di un amore tossico per la bionda nip si direbbe acqua passata, ma nel web fa ora rumore il video che immortala l’accusa choc di Heidi Baci verso l’ex flirt: si tratta del frame di Heidi che in una confidenza a Fiordaliso fa sapere di aver subito l’avvicinamento indesiderato di Massimiliano Varrese. che si sarebbe appoggiato di peso con il corpo su di lei, di notte, quando la nip avrebbe voluto tenere le distanze da lui dopo essere stata disturbata nel sonno. L’accadimento viene poi segnalato a gran voce nella puntata seguita a quella del ritiro della Baci, in occasione delle nomination: é Grecia Colmenares a dare voce alla verità di Heidi motivando così la scelta di nominare al rischio di eliminazione dal gioco, Massimiliano Varrese, facendo così infuriare l’attore. E se il vip tra le mura della Casa minaccia di adire le vie legali, dichiarandosi vittima di diffamazione al Grande Fratello 2023, a Verissimo Heidi Baci vuota il sacco e conferma la gravità del gesto subito come la violenza della manipolazione.

Heidi Baci infiamma il caso di Grande fratello 2023

“Quando è successo questo fatto io ho evitato di dirlo perché non volevo far scoppiare il caso – fa quindi chiarezza sulla sua posizione a Verissimo, Heidi Baci, parlando di Grande fratello 2023-…Ma Grecia non ha sbagliato a dirlo, è successo, più volte. Veniva la notte a toccarmi per svegliarmi e salutarmi. Quella notte era mezzora che dormivo, ero nel dormiveglia, così l’ho respinto e gli ho detto ‘parliamo domani’. Era difficile. Grecia che era nel letto difronte al mio me l’ha detto. Poi io l’ho detto a Fiordaliso. Ma alla fine ho lasciato perdere”.

E, intanto, nel sentiment dell’occhio pubblico attivo nel web, Heidi Baci si rivela nei commenti social aggreganti di chi la proclama come la vincitrice effettiva del Grande Fratello 2023. Sono in molti tra gli internauti a supportare Heidi Baci, virtù della scelta di lasciare il reality compiuta da lei, una volta esortata dal padre a seguirlo con la madre ad attenderla a casa in stato di crisi, per via del reality show.

