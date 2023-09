Heidi e Vittorio prima coppia del Grande Fratello 2023?/ “Lei mi manca”: Varrese fuori dai giochi?

Heidi e Vittorio, flirt in atto al Grande Fratello 2023?

Il primo triangolo amoroso nella Casa del Grande Fratello 2023 è sempre più vicino. Se Heidi Baci ha palesemente rifiutato il corteggiamento di Massimiliano Varrese, dicendosi non interessata, lui si dice certo che lei stia mentendo e che in realtà l’interesse ci sia anche da parte sua. Peccato che Heidi sembra avere occhi solo per Vittorio. I due sono stati divisi pochi giorni fa (lei vive in Casa, lui in Tugurio), ma ogni occasione è buona per Heidi per cercare Vittorio e parlargli.

Proprio in uno di questi incontri ‘romantici’ alla serranda, i due, con la complicità di Ciro Petrone, si sono stuzzicati a vicenda, ammettendo di sentire la mancanza dell’altro. Se Heidi è però più spinta nel manifestare i suoi sentimenti, Vittorio rimane sulle sue, senza sbilanciarsi troppo.

Massimiliano Varrese pazzo di Heidi al Grande Fratello: è fuori dai giochi?

Dall’altra parte Varrese ammette di essere in seria difficoltà con Heidi. Trovandosi a parlare con Alex Schwazer, l’attore ha ammesso: “Comincio ad avere un serio problema io. Non so come gestire la cosa, comincio ad ammettere i miei limiti. Non lo so Alex non so che dirti, sto in seria difficoltà. Da amico ti dico che sono in seria difficoltà, lo devo ammettere.” E ancora: “Ho problemi a… poi te lo dico, siamo troppi adesso. Nel senso buono seri problemi eh, non nel senso brutto. Ma posso fare il figo e il duro quanto mi pare ma in realtà ho dei seri problemi. Sono tornato come quando avevo 15 anni, capisci? Tanto ormai stiamo giocando a carte scoperte.” Massimiliano, insomma, sembra essersi innamorato di Heidi; ma la porta per lui è davvero chiusa o c’è ancora qualche chance?

