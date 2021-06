Heidi Ferrer è morta/ Sceneggiatrice Dawson’s Creek suicida a 50 anni dopo long Covid

Heidi Ferrer è morta: una vera e propria tragedia per il mondo della televisione statunitense, che piange la scomparsa a soli 50 anni della storica sceneggiatrice di alcune produzioni di successo, fra cui figurano episodi di Dawson’s Creek e il film con protagonista Paris Hilton “The Hottie & the Nottie”, risalente al 2008. La donna si è spenta lo scorso 26 maggio con un suicidio in seguito a una lotta durata tredici mesi contro il long Covid, come ha rivelato il marito, Nick Guthe, sul blog della moglie “Girl to mom”, sul quale ha pubblicato una lunga lettera di spiegazione e commiato ai fans.

Queste le frasi inserite sul portale: “Qui è il marito di Heidi, Nick, che vi trasmette la tragica notizia della perdita del nostro bellissimo angelo a causa del long Covid. Il dolore fisico straziante e l’incapacità di dormire a causa del dolore hanno portato Heidi alla decisione che avrebbe preferito lasciare questo mondo alle sue condizioni, prima che le sue condizioni peggiorassero ulteriormente. Non abbiamo intenzionalmente condiviso questo sui social media perché molti dei genitori degli amici di Bexon (il figlio della coppia, ndr) sono su Facebook. Dato che così tanti bambini stanno lottando con lo stress mentale della pandemia, abbiamo voluto proteggerli senza sapere come i loro genitori potrebbero condividerlo”.

HEIDI FERRER È MORTA: SUICIDIO DOPO LONG COVID

Heidi Ferrer si è suicidata, dunque, a causa dello stress mentale e del dolore fisico procuratole dal long Covid. Come dice il marito, la donna non avrebbe mai preso questa decisione, se non avesse sofferto intensamente. Il long Covid per 13 mesi le ha portato via ogni parte della sua vita: la sua mobilità, il suo piacere del cibo, dato che doveva seguire una dieta molto restrittiva, e, alla fine, persino la sua capacità di dormire e di leggere libri e goderseli. “Non potrò controllare regolarmente questo blog essendo ora un padre single, ma lo terrò “live” per sempre, come documento vivente di chi era e in cosa credeva. Se avete bisogno di contattarmi, mandatemi un’email a nickguthe1@gmail.com”, ha scritto il marito della donna. Chi desiderasse onorare la sua memoria, può effettuare una donazione all’Infantile Scoliosis Outreach Project, che ha salvato la colonna vertebrale del figlio di Heidi Ferrer, Bexon, e continua a formare medici in tutto il mondo e a fornire aiuti per i Paesi sottosviluppati.

