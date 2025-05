Heidi, film su Italia 1 diretto da Alain Gsponer

Sabato 31 maggio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’avventura per famiglie intitolato Heidi. Si tratta di un progetto cinematografico tedesco e svizzero prodotto da StudioCanal nel 2015 e diretto da Alain Gsponer, film maker che aveva esordito dietro la macchina da presa proprio con un cortometraggio dedicato alla bambina creata dalla scrittrice svizzera Johanna Spyri.

Nei panni della piccola Heidi troviamo la giovane e talentuosa Anuk Steffen, nella sua prima e ultima apparizione sullo schermo. Il burbero ma buon nonno è invece interpretato da Bruno Ganz, vincitore del David di Donatello per la sua performance in Pane e Tulipani (1999), mentre la terribile signorina Rottenmeier ha il volto di Katharina Schüttler, attrice tedesca recentemente apparsa nella miniserie tv Das Signal – Segreti dallo spazio (2024).

La trama del film Heidi: un’amicizia speciale, le montagne e il nonno più famoso del mondo

Heidi racconta la storia di una dolce e bella bambina che trascorre le sue giornate con la zia Dete dopo la scomparsa prematura dei suoi genitori.

Un giorno la zia, però, decide di affidarla al nonno, conosciuto nella zona come “il Vecchio dell’Alpe”, un uomo dal carattere burbero e che ama vivere in solitudine nella sua baita in cima alla montagna.

Nonostante il suo aspetto duro, Heidi riesce a stringere un’immediata intesa con l’uomo e tra i due nasce un legame di profondo affetto.

La vita di Heidi cambia nuovamente quando sua zia l’allontana dal suo nonnino per farla vivere presso la facoltosa famiglia Sesemann a Francoforte, come compagnia dell’unica e amata figlia Clara, da tempo costretta a vivere su una sedia a rotelle a causa della sua malattia.

Le due diventano presto molto amiche ma, nonostante si vogliano molto bene, Heidi non riesce a dimenticare le sue montagne e il suo adorato nonno, sconvolta dalle rigide regole dettate dalla governante della casa, la signorina Rottenmeier.

La nostalgia che la bambina cova dentro di sé si trasforma ben presto in una grave malattia ed è così che la protagonista riesce ad ottenere il permesso di tornare a vivere con suo nonno.

Anche Clara decide di trascorrere qualche tempo con la sua amica sulle montagne ma Peter, il migliore amico di Heidi, geloso del loro legame fa cadere la sedia a rotelle della bambina nel fiume, ed è così che il nonno si offre di portare Clara sulle sue spalle fino al pascolo.

Quello che sembrava un brutto incidente si trasforma ben presto in un’occasione preziosa infatti Clara, priva della sua sedia a rotelle, riesce a muovere qualche passo.

Il signor Sesemann non può credere ai propri occhi quando vede sua figlia andargli incontro sulle sue gambe ed è così che la famiglia ritorna felice a Francoforte mentre la nonna di Clara regala alla piccola Heidi un quadernino su cui potrà scrivere le sue storie.