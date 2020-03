Heidi Klum e marito Tom separati dal Coronavirus/ Video, “siamo in attesa dei test”

Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz hanno il Coronavirus? A rivelarlo è stata la top model che su Instagram ha pubblicato un toccante video in cui separati da un vetro, si scambiano un bacio. L’amore ai tempi del Coronavirus verrebbe da dire, visto che il musicista dei Tokyo Hotel e la top model potrebbero essere stati contagiati dal Covid 19. “Come molti di voi” – ha scritto la top model – “sono stata malata tutto il weekend e sfortunatamente anche mio marito, di ritorno da un paio di giorni dal suo tour, alcuni giorni fa ha cominciato a sentirsi male”. Un annuncio che non sorprende visto che la diffusione del Coronavirus in questi giorni sta colpendo anche gli Stati Uniti d’America con importanti focolai a New York e Los Angeles. Per questo motivo la top model e il musicista hanno deciso di separarsi in casa per evitare contagi qualora dovessero aver contratto il Covid 19. “Per sicurezza, stiamo separati fino a quando non avremo i risultati dei nostri test di Coronavirus (che siamo stati finalmente in grado di ottenere oggi). Non vogliamo diffondere germi e rischiare che gli altri si ammalino … anche l’un l’altro! Per quanto voglia abbracciarlo e baciarlo, è più importante fare la cosa giusta e non diffondersi ulteriormente” ha scritto la modella come didascalia del video che potete vedere a fine articolo.

Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz: “sono tempi strani”

Non solo, Heidi Klum ha poi proseguito raccontando ai suoi follower di essersi sottoposta insieme al marito Tom Kaulitz al tampone del Coronavirus ed ora sono in attesa dei risultati. Tanta paura per la coppia che, seppur separata in casa, ha postato un romanticissimo video in cui si scambiano un bacio divisi da un freddo. Baciare, abbracciarsi è vietato, ancor di più se si hanno i sintomi da Covid-19. “Questi sono tempi strani …” – ha scritto la bellissima Heidi che ha proseguito facendo una riflessione sulla realtà dei nostri giorni – “ma in questi momenti ricordi cosa è veramente importante: le persone che ami e le tieni al sicuro. Il distanziamento sociale è ciò che tutti dobbiamo fare adesso per essere cittadini responsabili del mondo. Siamo tutti insieme e spetta a noi proteggere i nostri cari, i nostri vicini e le nostre comunità”. Poi un vero e proprio appello a tutti i suoi follower: “per favore, ascolta gli ufficiali e rimani a casa se puoi e fisicamente allontanati dagli altri … specialmente se non ti senti bene. Vedo tutte le cose belle che le persone stanno facendo l’una per l’altra in tutto il mondo e questo mi dà speranza! Inviando tutti voi amore e positività e vibrazioni di guarigione … insieme possiamo superare questo, ma dobbiamo essere proattivi in ​​modo che tutti possano avere un futuro luminoso e sano”.





