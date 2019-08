Heidi Klum, foto topless su Instagram/ Haters si scatenano: “Ma sei una madre!”

Heidi Klum sta facendo scalpore sui social per una foto osé. La modella tedesca, in luna di miele dopo il matrimonio con Tom Kaulitz, si è concessa un topless che ha scatenato molti utenti. Una bufera di commenti ha travolto infatti la 46enne. Tutto per uno scatto in bianco e nero pubblicato su Instagram. Nella foto si intravedono le forme genorose di Heidi Klum. E apriti cielo. Subito sono arrivati commenti negativi: «Sei una madre, c’era bisogno di arrivare fino a questo punto?». Come se una madre non possa sentirsi attraente e mostrarsi tale… «L’unica cosa che vedo è una bella crisi di mezza età», scrive un altro. Heidi Klum ha deciso di non rispondere alle critiche direttamente, ma in maniera comunque significativa. La top model ha pensato di pubblicare un’altra foto con cui mettere in mostra un’altra parte del suo corpo: il lato B. Le turbolenze social contro i vip non si fermano vai…

HEIDI KLUM, FOTO TOPLESS SU INSTAGRAM: LE CRITICHE

Heidi Klum, che da poco è diventata ufficialmente la moglie di Tom Kaulitz dei Tokyo Hotel, ha dovuto far fronte ad una serie di attacchi social. Del resto lei e il musicista sono una delle coppie più chiacchierate sui social. In principio fu l’enorme differenza di età la causa. Tra i due ci sono infatti 17 anni di differenza. Ma Heidi Klum e Tom Kaulitz hanno trovato felicità e serenità insieme. La modella, che si è abituata alle malignità di alcune persone quando già il fenomeno haters non era così diffuso, un paio di anni fa ebbe a che fare anche con un commento poco elegante, per usare un eufemismo, dell’attuale presidente degli Stati Uniti. «Heidi Klum? Purtroppo non è più da dieci», disse Donald Trump. All’epoca si venne a sapere che il presidente americano tende a classificare le donne dandogli un voto da uno a dieci. Ora invece piovono critiche diverse, ma la top model continua come sempre a ignorarle.

Visualizza questo post su Instagram All I see is 💦💧WATER💧💦💧 ⛵️⚓️💦💧🌈🥰❤️ Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum) in data: 18 Ago 2019 alle ore 3:05 PDT





