Heidi Klum provoca con un sexy topless su Instagram/ Fisico da urlo a quasi 50 anni

Heidi Klum senza veli su Instagram: foto sexy in vista di Halloween

La febbre di Halloween si sta facendo sentire in queste ultime ore e in molti si stanno preparando alla notte più spaventosa dell’anno. Anche Heidi Klum non vuole rinunciare ai travestimenti tipici di questa serata all’insegna del divertimento e, in queste ore, si sta preparando per la festa. Lo testimonia una provocante foto condivisa sul proprio profilo Instagram, in cui si mostra completamente senza veli: il seno è coperto con il braccio da un lato, mentre l’altro lato è nascosto da un timido raggio di luce.

Lo scatto la immortala con il volto tagliato e mette in risalto il fisico da urlo della top model che, a quasi 50 anni, sembra una ragazzina. “Halloween prep” ha scritto su Instagram a corredo della foto infuocata, mostrando al suo pubblico la prima fase di preparazione del travestimento che ha pensato per questo Halloween 2022. La modella ha fatto ricorso alla pratica del tanning, ossia dell’abbronzatura, come mostra il suo corpo in primo piano.

Heidi Klum, fisico da urlo a quasi 50 anni

D’altronde Heidi Klum non è nuova a simili provocazioni, e non solo sul suo seguitissimo profilo Instagram. La top model è infatti simbolo di un’eterna giovinezza che sembra non essere minimamente scalfita dall’inesorabile scorrere del tempo. Il suo segreto per rimanere così eternamente giovane è ancora top secret, sebbene di recente abbia voluto scherzare a riguardo schivando con ironia la domanda della stampa.

“Bevo il sangue giovane di mio marito. Succhio il suo giovane sangue, come un vampiro” la spiazzante risposta. Il riferimento è al marito della modella, il chitarrista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz. A quasi 50 anni, Heidi Klum si conferma icona di bellezza e giovinezza, sfoggiando un fisico statuario che non sembra essere minimamente scalfito dallo scorrere degli anni.

