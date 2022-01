Heidi/ Su Rai 1 il film in live action ispirato al noto cartone animato

Heidi, film di Rai 1 diretto da Alain Gsponer

Heidi sarà trasmesso da Rai 1 oggi, martedì 5 gennaio 2022, a partire dalle 21.30. Ci troviamo di fronte a un film di genere family-avventura del 2015, distribuito da Lucky Red e prodotto da Claussen Wöbke Putz Filmproduktion, Zodiac Pictures International, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). La regia è di Alain Gsponer, in 7 anni di carriera ha diretto tre film. La parte di Heidi è stata affidata a Anuk Steffen alla sua prima esperienza cinematografica.

Nel cast troviamo Catharina Schuttler, in 14 anni di carriera ha interpretato sei film. L’attore maschile è Peter Lohmeyer, in 16 anni di carriera ha interpretato quattro film tra cui Il miracolo di Berna e Neuner. Bruno Ganz riveste il ruolo del nonno di Heidi, l’attore ha recitato in tantissimi film. Nel 2000 vince il Premio David di Donatello come migliore attore protagonista per Pane e tulipani. Nel 2010 gli viene assegnato il premio alla carriera.

Heidi, la trama del film: una bimba dopo la morte dei genitori…

Heidi racconta la storia di una bambina che dopo la morte dei genitori viene affidata alla tutela della zia che per motivi di lavoro decide di portarla dal nonno che vive in montagna. L’uomo solitario e dal carattere burbero non accetta di buon grado la bambina, ma non ha alternative. All’inizio il rapporto è distaccato ma poi la dolcezza e la spensieratezza di Heidi riescono a portare il sorriso sul volto dell’anziano signore. La ragazzina fa amicizia con Peter, che si guadagna da vivere prendendosi cura di un gregge di pecore che porta sempre al pascolo in alta montagna.

Il ragazzino ha la nonna cieca e Heidi diventa subito sua amica. I giorni per la bambina trascorrono felici e spensierati fino a quando ricompare la zia che la porta via dalle montagne per trasferirla nella casa di una ricca famiglia di Francoforte a fare compagnia alla figlia disabile del proprietario.

Heidi all’inizio è molto sofferente, non riesce ad abituarsi al nuovo ambiente e alle rigide regole della governante signorina Rottenmeir. Heidi diventa la compagna di giochi di Clara, la figlia del signor Seseman costretta a vivere su una sedia a rotelle, con lei impara a leggere, a scrivere, le buone maniere, diventano inseparabili anche se a un certo punto la nostalgia delle montagne e di suo nonno prenderanno il sopravvento.

Video, il trailer del film “Heidi”





