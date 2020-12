HEIDI/ Su Rai 1 il film sul romanzo di Johanna Spyri: trama e cast

Questa sera, giovedì 24 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 va in onda il film “Heidi”. Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2015 con la regia di Alain Gsponer, mentre il soggetto è basato sull’omonimo romanzo di Johanna Spyri. Il montaggio è stato realizzato da Michael Schaerer con le musiche della colonna sonora firmate da Niki Reiser Mentre nel cast sono presenti tra gli altri Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann, Quirin Agrippi, Katharina Schuttler, Marianne Denicourt e Hannelore Hoger.

Heidi, la trama del film

Heidi (Anuk Steffen) vive insieme alla zia, dopo la morte dei suoi genitori. La bambina viene portata dal nonno (Bruno Ganz), che vive in una baita fra i monti della Svizzera. L’uomo non ha una bella reputazione tra gli abitanti del paese a causa del suo carattere difficile. In cima i monti Heidi è felice: trascorre il suo tempo con l’amico Peter e pascola le capre del nonno. Un giorno la zia decide di portarla a Francoforte, nella casa del signor Sesemann dove conosce Clara, costretta su una sedia a rotelle, e la signorina Rottenmeier, la severa governate. Heidi va d’accordo con Clara, ma sente anche molto la mancanza del nonno e delle sue montagne. La bambina torna sulle montagne e dopo poco riceve la visita di Clara, suscitando la gelosia di Peter che non è abituato a condividere la sua amica. Tra i pascoli Clara ricomincerà a camminare…



