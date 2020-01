HEIDI/ Trama e cast del film in onda in prima serata su Rai 1 (8 gennaio)

Heidi è il film che andrà in onda il giorno 8 gennaio 2020 alle ore 21.25 sul canale Rai 1. Il film verrà mostrato in prima serata ed è adatto sia a grandi che a piccini. La pellicola è uscita nei cinema di tutto il mondo nell’anno 2015. Il regista è Alain Gsponer, mentre la sceneggiatura è stata curata da Petra Biondina Volpe. All’interno del cast ci sono diversi attori tra i quali è bene evidenziare Anuk Steffen, Bruno Ganz, Katharina Schuttler e Hannelore Hoger. Le musiche del film sono state composte da Niki Reiser mentre il direttore della fotografia risponde al nome di Matthias Fleischer.

Trama del film Heidi

Heidi è una vivace e piccola bambina, rimasta purtroppo orfana giovanissima. La piccola non conosce né il padre né la madre e vive insieme alla zia Dete. Tuttavia, un giorno, la piccola viene portata via dalla città e va a vivere insieme al nonno, conosciuto da tutti in paese come il Vecchio dell’Alpe. Quest’uomo non ha una buona reputazione, e anzi molti lo temono e lo evitano perché lo considerano un rude senza speranza. Heidi, comunque, si trova bene sulle montagne, e inizia anche a fare amicizia con Peter, un giovane pastore. Insieme, i due giocano sulle montagne, e Heidi impara uno stile di vita genuino e salutare. Le cose però cambiano ancora una volta per la piccola, quando la zia decide di portarla a Francoforte nella casa del signor Sesemann. A casa di questo signore, Heidi conosce Clara, una ragazza costretta da tempo su una sedia a rotelle. A questo punto, Heidi decide di aiutare la ragazza, facendola credere in se stessa e portandola a poco a poco a camminare di nuovo con le proprie gambe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA