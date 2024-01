Heiner Oberrauch tra vittime dell’incidente aereo in Canada/ Elicottero precipitato durante heliskiing

Tragedia in Canada, dove un elicottero è precipitato. Tre persone sono morte nell’incidente, di cui due altoatesine. La comitiva stava effettuando heliskiing a Terrace, in British Columbia, nel nord-ovest del Canada. Il gruppo ieri era a bordo del mezzo di Northern Escape Heli-Skiing, una compagnia che offre pacchetti vacanze che offrono anche questo tipo di voli. Con l’elicottero si raggiunge un’area impervia e poi si scia sulla neve fresca. Ma ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, forse legate al maltempo, l’elicottero è precipitato schiantandosi al suolo. Tra le vittime il 29enne Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, invece suo fratello Jakob Oberrauch, amministratore delegato del gruppo Sportler, è rimasto ferito.

Morto anche il 35enne Andreas junior Widmann, imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann. La terza vittima è il pilota dell’elicottero, un uomo del posto. Invece, altre 4 persone che erano sul mezzo sono in gravi condizioni. Tra i feriti Johannes Peer, cognato dei due fratelli e direttore finanziario del medesimo gruppo di articoli sportivi. In ospedale è finito pure Emilio Zierock della nota cantina vinicola Foradori.

ELICOTTERO PRECIPITATO IN CANADA: INDAGINI SULLE CAUSE

Della comitiva partita dall’Alto Adige faceva parte un altro gruppo di sciatori che è rimasto illeso, in quanto viaggiava su un altro elicottero. Heiner Oberrauch junior era il più piccolo dei figli di Georg Oberrauch, fondatore dei negozi Sportler. Invece, Andreas Widmann era alla guida dell’azienda di famiglia Tax market con la produzione a Timișoara in Romania. Anche questa famiglia è molto nota in Alto Adige: lo zio di Andreas è stato a lungo segretario della SVP e assessore ai trasporti e alla sanità.

John Forrest, presidente e direttore generale di Northern Escape Heli-Skiing, stando a quanto riportato dal Canadian Press, ha assicurato che l’azienda sta lavorando «a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell’incidente». La stessa testata riferisce che lunedì pomeriggio il B.C. Emergency Health Services ha mandato sul luogo dell’incidente aereo tre ambulanze aeree e cinque di terra. I paramedici si sono presi cura dei feriti, che sono stati trasportati al Mills Memorial Hospital di Terrace.

