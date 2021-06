Helen Emma Reaume e Blanca Rosa Vorhauer/ Le bisnonne di Romina Carrisi: “Donne..”

Helen Emma Reaume, detta “Patia”, era la madre di Tyrone Power, nonna di Romina Power e bisnonna di Romina Carrisi. Attrice di teatro, Helen nacque in Indiana il 1° marzo 1882 da Charles W. Reaume e Adelaide Schuster Reaume. Secondo un articolo scritto sul Fort Wayne Journal Gazette, il 10 ottobre 1920, Helen Emma Reaume era amica di Edith Crane, prima moglie di Tyrone Power Sr. Circa un anno dopo la morte di Edith, sposò l’attore. Romina Power non ha avuto modo di trascorre molto tempo con la nonna, scomparsa nel settembre del 1959 nella sua casa di Canterbury, nel New Hampshire quindi molto prima che coronasse il sogno di sposarsi e diventare mamma di quattro figli: “La mia nonna paterna Helen Emma Reaume, in arte Patia Power. Era attrice di teatro ed insegnante di recitazione. Mi ha tenuto in braccio a pochi mesi. Il suo tempo quaggiù è stato troppo poco”, ha scritto tempo fa su Instagram la cantante pubblicando una foto della nonna.

LINDA CHRISTIAN E TYRONE POWER NONNI ROMINA CARRISI/ "Lei si ammalò di cancro e..."

Blanca Rosa Vorhauer: nonna materna di Romina Power

Blanca Rosa Vorhauer, messicana, era la madre dell’attrice Linda Christian, nonna materna di Romina Power e bisnonna di Romina Carrisi. Blanca nacque nel 1901 da da Phillip Vorhauer e Josefina Villalobos. Aveva origini spagnole, tedesche e francesi. Sposò l’olandese Gerardus Jacob Welter, ingegnere e amministratore della Royal Dutch Shell, da cui ebbe quattro figli: Linda Christian (nata come Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer) nata nel 1993 e scomparsa nel 2011, Gerardus Jacob Welter nato nel 1924, Ariadna Gloria Welter (anche lei attrice) nata nel 1930 e morta nel 1998, e Edward Albert Welter nato nel 1932. Blanca Rosa Vorhauer è morta nel 1992, all’eta di 91 anni.

LEGGI ANCHE:

Ylenia Carrisi, figlia Al Bano Carrisi/ Il mistero della scomparsa, è morta oppure no?Carlo Conti, gaffe con Al Bano e Romina a Top Dieci/ "Bacio dopo Sanremo?". Lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA