Helen Hunt, incidente e ricovero in ospedale/ Come sta? Dolori all’addome e…

Brutte notizie per gli appassionati di cinema e per coloro che amano alla follia Helen Hunt, l’attrice premio Oscar, rimasta coinvolta in un incidente stradale. Secondo quanto riporta l’informato sito di gossip americano TMZ sembra proprio che l’attrice sia stata portata d’urgenza in ospedale dopo che la macchina su cui viaggiava si è capovolta dopo una collisione con un altro veicolo. L’incidente tra il Suv su cui viaggiava e un altro veicolato è avvenuto mercoledì nella zona di Mid-City a Los Angeles nell’angolo tra Tremaine Avenue e San Vicente ed è stato catturato dalle telecamere a circuito chiuso presenti in zona. Proprio le immagini della telecamera mostrano il SUV ha superato l’incrocio, non regolamentato da semafori, pensando fosse libero ma in quel momento è sopraggiunta un’altra auto a tutta velocità e a quel punto lo scontro è stato inevitabile. Il SUV si è ribaltato da un lato e l’attrice, che sedeva sul sedile posteriore, ha subito in pieno l’impatto.

HELEN HUNT COINVOLTA IN UN INCIDENTE, COME STA?

La star di Mad About You è stata subito portata in ospedale in seguito ad una serie di sintomi come dolori addominali e alla testa ma è stata ricoverata solo per qualche ore. Secondo quanto riporta People sembra che la stessa sera l’attrice sia stata dimessa dalla struttura dopo gli aggiornamenti di rito. In una nota diffusa dal suo addetto stampa pare che la star 56enne era comunque rimasta “sotto shock” dopo quello che è successo. La polizia locale non ha aperto indagini su un presunto crimine commesso etichettando tutto come una pura fatalità. La storia quindi si chiuderà così? Al momento nessuno ha voluto ancora commentare l’accaduto.

