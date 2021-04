Helen McCrory è morta a 52 anni/ Fu Narcissa Malfoy in Harry Potter, aveva un tumore

Helen McCrory, apprezzata attrice di fama internazionale, è morta in queste ore all’età di 52 anni, dopo una battaglia contro il tumore. A comunicare la notizia ai fan, attraverso i canali social, è stato il marito della donna, Damian Lewis, protagonista di “Homeland”, che l’ha ricordata come una moglie “bella e potente”: “Ho il cuore a pezzi – ha scritto nel suo messaggio – nell’annunciare che Helen McCrory, dopo un’eroica battaglia contro il cancro, è morta pacificamente a casa, circondata dall’amore degli amici e della famiglia. È morta come aveva vissuto, senza paura. Dio, se l’abbiamo amata e come siamo stati fortunati ad averla nelle nostre vite!”.

Gomorra new version/ Video, su Rai 3 il film sul libro di Roberto Saviano

Parole che hanno gettato nello sconforto milioni di persone, tanto che su Twitter l’hashtag #HelenMcCrory è rapidamente divenuto di tendenza. D’altro canto, i successi lavorativi conseguiti dall’interprete nel corso della sua carriera erano stati davvero di elevato profilo qualitativo e artistico e il mondo intero, quest’oggi, è consapevole di avere visto volare via uno dei talenti più fulgidi di sempre dell’universo cinematografico.

Bad luck banging or loony porn/ I 3 film in 1 che hanno vinto l'Orso d'oro a Berlino

HELEN MCCRORY È MORTA: I FILM IN CUI HA RECITATO

La morte di Helen McCrory, straordinaria artista anche a livello teatrale e televisivo, offre l’occasione di approfondire la figura dell’attrice, che non necessita certo di presentazioni, considerata la sua popolarità e i ruoli di assoluta rilevanza che aveva interpretato in molteplici pellicole. La donna era nata a Londra da padre scozzese e madre gallese e aveva mosso i suoi primi passi in tv nel suo Paese, per poi fare registrare continui progressi nel corso della sua carriera, arrivando a vestire i panni di Cherie Blair, moglie di Tony, sia in “The Queen”, nel 2006, sia in “The Special Relationship”, nel 2010. Inoltre, gli amanti della saga di Harry Potter la ricorderanno per avere prestato il volto a Narcissa Malfoy, moglie del Mangiamorte Lucius e mamma del Serpeverde Draco, acerrimo nemico del “bambino sopravvissuto”. Helen McCrory è stata anche Mama Jeanne in “Hugo” di Martin Scorsese e Clair Dowar nel James Bond di “Skyfall”, senza dimenticare la sua Polly Gray, la zia-guerriera della serie “Peaky Blinders” prodotta da Netflix.

LEGGI ANCHE:

La donna che visse due volte/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchock

© RIPRODUZIONE RISERVATA