Helen Mirren compie 80 anni: dallo scandalo con il film Io, Caligola al Premio Oscar per The Queen all'amore per il marito Taylor Hackford e la Puglia

Di origini russe, nata in Inghilterra, vissuta per decenni negli Stati Uniti e con amore incondizionato per l’Italia dove attualmente vive, Helen Mirren il 26 luglio, oggi, compie 80 anni e più di cinquanta li ha vissuti sui palcoscenici e sui set cinematografi più importanti al mondo. Attrice e regista nella sua carriera ha avuto numerosi riconoscimenti e vinto importanti premi tra cui Emmy Awards, European Film Awards, Golden Globes ed il Premio Oscar nel 2007 come miglior attrice protagonista per il ruolo della Regina Elisabetta nel film The Queen-La regina. Helen Lydia Mironoff, questo il suo vero nome, sin da giovanissima si appassiona alla recitazione prima con il teatro, che non abbandonerà mai del tutto e poi dedicandosi al cinema. Il legame indissolubile con l’Italia inizia nel lontano 1969 quando ancora esordiente recita nel b-movie Colpo Rovente ma è un altro film italiano a cui deve la sua fama: il controverso Io, Caligola di Tinto Brass, definito ormai unanimemente un cult maledetto.

L’idea originaria dello sceneggiatore Gore Vidal, reduce dal successo di Ben-Hur, aveva un’impostazione epica ma l’arrivo del co-produttore Bob Guccione stravolse totalmente il progetto virando sull’erotismo. Per questo motivo per la regia venne scelto Tinto Brass, pilastro del cinema erotico italiano ma con una predilezione per le scene softcore mentre Guccione preferiva scene molto più spinte. La realizzazione del film fu caratterizzata dai continui contrasti tra Brass e Guccione ed alla fine il risultato fu che un film che nelle intenzioni avrebbe dovuto avere un taglio prima epico e poi storico erotico fu bollato dalla critica come un film storico pornografico ed eccessivamente violento. Il film uscì nelle sale nel 1975 ma venne accusato del reato di oscenità e la vicenda finì in Tribunale. All’epoca ancora poco conosciuta, la trentaquattrenne Helen Mirren in Io, Caligola impersonava Cesonia una cortigiana nota per la sua promiscuità sessuale che nel corso della trama viene sposata da Caligola (impersonato da Malcolm McDowell). Anni dopo l’attrice inglese definì Io, Caligola: “Un mix irresistibile di arte e genitali. Fu un trip acido. Un viaggio fantastico fatto di momenti belli e brutti. A tratti orribile ma meraviglioso. Sul set eravamo sempre nudi ma senza imbarazzo” E fu molto dura contro il produttore Bob Guccione: “Dirottò il film svilendo il lavoro di tutti quanti.” Il controverso film, grazie soprattutto al cast di attori molto importanti, ha fatto decollare la carriera di Helen Mirren.

Helen Mirren e gli 80 anni vissuti all’insegna della poliedricità: l’amore per il marito Taylor Hackford e per la Puglia

L’attrice negli anni successivi interpreta la strega Morgana in Excalibur e Marcella, vedova di un poliziotto ucciso dall’IRA, nel film Cal grazie al quale vince la Palma D’Oro. La vita di Helen Mirren non solo professionale ma soprattutto privata e sentimentale è segnata dall’incontro con il regista e produttore Taylor Hackford. I due si conoscono nel 1985 sul set de Il sole a mezzanotte ed è amore a prima vista, si sposano nel 1997 a Los Angeles la notte di Capodanno. La coppia non ha avuto figli e sul segreto di una relazione lunga quarant’anni l’attrice non ha dubbi. In un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato Helen Mirren: “Sopravvive l’amore forte, non quello romantico. Troppi sentimentalismi non durano e questo si capisce se hai la fortuna di vivere una relazione che resiste nel tempo, come quella che io ho con mio marito.” In anni più recenti l’attrice ha unito la carriera cinematografica a quella televisiva, è stata la voce narrante nel film Barbie del 2023 con Margot Robbie e Ryan Gosling ma ha diminuito i suoi impegni lavorativi e quando non è impegnata sul set torna in Italia.

Dal 2004, infatti, Helen Mirren e il marito Taylor Hackford hanno una masseria a Tiggiano (Lecce). Si tratta di un antico castello del XVI secolo con una grande torre e con soffitti e pavimenti in pietra calcharea. “Volevo un posto vero, fuori dal tempo, con una cultura autentica, delle tradizioni. Tiggiano era perfetta. Ricordo la prima sera, sulla spiaggia. Avevo un bicchiere di vino in mano e mi sono detta: “Io devo vivere qui”. Capisce? Non “voglio”, “devo”.” ha ammesso l’attrice in una recente intervista concessa ad Oggi, aggiungendo: “Siamo venuti per la bellezza del posto, siamo rimasti per la bellezza della gente…Viviamo sei mesi in Puglia, sei in California. Ora voglio aumentare il “dosaggio” salentino. Ho rifiutato diversi film perché mi pesava troppo lasciare questo posto.” La Puglia è ormai la sua casa, non solo per le bellezze paesaggistiche ma soprattutto per il calore e l’umanità della gente del luogo: “Sono orgogliosa di dire: ‘Io sono una tiggianese!’. Naturalmente non sono nata lì, ma mi piace partecipare alla vita di quel posto. Non voglio essere semplicemente una turista.”

E per questo da tempo usa la sua popolarità per accendere i riflettori su tematiche importanti come la battaglia contro la Xylella (un batterio che colpisce e uccide le piante di olivo), in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha lanciato un appello: “Cerco di sostenere gli olivicoltori locali, che spesso sono piccole realtà familiari che da sole non possono risolvere il problema: l’Unione Europea deve intervenire. Si possono fare molte cose. Si può ostacolare il contagio, si possono piantare varietà resistenti a questo parassita, e così via”. Arrivata ad 80 anni con un’energia invidiabile Helen Mirren e lo sguardo rivolto al futuro nonostante una splendida carriera alle spalle, il premio Oscar ha dichiarato che le piacerebbe girare un film proprio nella sua amata Puglia e con Checco Zalone, suo grande amico e con cui, per non farsi mancare niente, ha preso parte al video del brano sarcastico La Vacinada, tormentone nato a sostegno della campagna di vaccinazioni in periodo Covid.