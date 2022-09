Helen Mirren, chi é l’attrice di The Queen?/ “Che gaffe con Elisabetta II!”: il tè funesto

Elisabetta II e l’alter ego cinematografico Helen Mirren:

Il mito di Elisabetta II, l’ultimo compianto monarca costituzionale del Regno Unito, l’Irlanda del Nord e i reami del Commonwealth, catalizza l’attenzione mediatica su scala mondiale in questi giorni che seguono alla sua dipartita dell’8 settembre 2022, e di lei si dichiara affascinata anche la sua “controfigura”, Helen Mirren, che figura nello speciale Rai uno del 12 settembre, Ulisse – il piacere della scoperta”, intitolato “Elisabetta II, l’ultima grande regina”.

L’attrice dagli occhi di ghiaccio ha voluto ricordare con un sentito messaggio di stima e ammirazione la compianta reale, che lei ha interpretato nel ruolo scritturato di Queen Elizabeth nel film The Queen, una pellicola con la quale ha ottenuto il premio Oscar nel 2017. “Sono orgogliosa di essere un’Elisabettiana – é il messaggio che Helen Mirren dedica a Elisabetta II, via social -. Piangiamo una donna che, con o senza la corona, era l’epitome della nobiltà”. Insomma a detta dell’attrice, il cui intervento é atteso nello speciale TV offerto da Rai Uno e in prima serata, “Ulisse – il piacere della scoperta”, “Elisabetta II, l’ultima grande regina” condotto da Alberto Angela, la compianta sovrana può dirsi un’icona intramontabile della nobiltà nell’accezione più alta e ampia al termine, Indipendentemente dal titolo di nobildonna detenuto. La sovrana viene ricordata con affetto e stima in primis per aver assolto ai suoi doveri di monarca, spinta dall’amore per la Patria e il bene sociale.

E Helen Mirren, alter ego cinematografico della regina scomparsa nel castello di residenza scozzese, a Balmoral, non potrà però mai dimenticare l’incontro ravvicinato e un po’ amaro, avuto con Elisabetta II in occasione di un invito per una tazza di thé a Buckingham Palace.

Quella volta in cui Helen Mirren tentò di evitare una gaffe con Elisabetta II invano…

“Una volta sono stata invitata a Buckingham Palace per il tè – ha raccontato Helen in occasione di un evento organizzato dalla SAG-AFTRA Foundation, ripreso da People – e pensavo che sarebbe stato in una stanza con altre 200 persone, come spesso accade. Avevo infatti già incontrato la regina in una precedente occasione ed era appunto stato in una stanza con altre 200 persone. Così mi sono detta “ok, posso farcela”. Quindi, l’attrice spiega l’imbarazzo provato nel sentirsi del tutto impreparata in materia ippica: “Quando però sono entrata nella stanza, c’erano appena otto persone sedute attorno al tavolo: il principe Filippo, la Regina, uno sceicco di non so dove e un paio di persone appassionate di cavalli”.

La Mirren ha tentato disperatamente di evitare figuracce: «A differenza della regina, che sa tutto di cavalli, io invece non ne so assolutamente nulla – ha continuato infatti l’attrice – e così ho disperatamente cercato di fare una conversazione educata, ma ne è venuto fuori qualcosa di davvero incomprensibile». Ma non é tutto. Perché il funesto retroscena dell’attrice attesa nello speciale Ulisse – il piacere della scoperta”, intitolata “Elisabetta II, l’ultima grande regina”, poi si conclude con una sofferta rinuncia: “Dopo un po’ Sua Maestà ha iniziato una conversazione molto accesa con il principe Filippo su cosa ci fosse nei sandwich – ha proseguito la Mirren – e così io ho preso una tazza di tè, ma volevo anche del latte, che però era dall’altra parte del principe Filippo, solo che a quel punto il mio cervello si è spento del tutto e non riuscivo a ricordare come mi dovessi rivolgere al principe Filippo. Voglio dire, lo dovevo chiamare Sir? Vostra Maestà? Vostra Altezza? Sarebbe stato scortese chiedere a lui di passarmi il latte o avrei dovuto domandarlo a un lacché? Alla fine, non sapendo come uscirne, ho rinunciato del tutto al latte»













