Confronto a cuore aperto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Dopo settimane di silenzi e discussioni, le due inquiline hanno avuto una lunga conversazione, cercando di capire le rispettive posizioni dentro la Casa più spiata d’Italia. Helena, infatti, crede che l’ex Miss Italia eviti di esporsi e non comprende come possa essere amica di persone come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Com’è noto, la brasiliana ha un rapporto pessimo con gli “Shailenzo“, deteriorato ancora di più dopo l’elezione di Lorenzo come primo finalista.

Grande Fratello, la notte hot di Helena e Javier sveglia Zeudi: "Cos'ho sentito"/ "Mi hanno traumatizzata"

Dal canto suo, Zeudi ha spiegato di voler concentrarsi sul suo percorso, senza dover per forza scegliere da un gruppo, soprattutto perché si trova bene con persone di entrambe le fazioni. “Secondo te loro non provocano me o altre persone che stanno vicino a me? Io mi domando cosa pensi tu”, ha detto la Prestes. “Le percepisco da spettatrice, ma da concorrente no, almeno su di me”, ha risposto la modella partenopea. “Sentivo che ridevi con loro e allora capisco che ti trovi bene. Stai sempre con loro. Mi sembra strano che tu non vedi cosa succeda recentemente. Per questo ti sto facendo la domanda”, ha continuato Helena, infastidita dall’amicizia di Zeudi con il suo gruppo ‘rivale’.

Grande Fratello, Helena Prestes "abbaia" per zittire Shaila Gatta/ La scena fa discutere

Helena Prestes incalza Zeudi Di Palma al Grande Fratello: la provocazione su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Dopodiché, Helena Prestes ha insistito chiedendo a Zeudi Di Palma come possa non essere disturbata da alcuni atteggiamenti di Shaila, Lorenzo, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. “Fuori le vedevo queste provocazioni, infatti all’inizio andavo proprio contro Lorenzo. Poi mi è cambiata un po’ l’idea quando ho fatto il maglione con lui, che c’era stato un avvicinarsi e raccontarsi. Lui mi disse anche che gli avrebbe fatto piacere se fossimo diventate amiche”, ha spiegato l’ex Miss Italia. Nonostante ciò, la brasiliana non è apparsa affatto convinta, cercando ancora di far “svegliare” l’amica su quelli che considera i suoi ‘nemici‘ nella Casa.

Grande Fratello, Javier Martinez geloso di Helena Prestes: "Lorenzo non ti ca*a"/ "A te piace ancora"

“Non riesco a prendere una posizione, perché secondo me l’errore è che non ci sia indifferenza né da una parte né dall’altra. Voi fomentate questa distruzione reciproca che c’è sia da una parte che dall’altra”, ha replicato Zeudi. “Sei indifferente e non prendi posizione, non ti sto dando torto sto cercando di capire come sei fatta. Ti ho fatto queste domande solo perché ci tengo a te”, ha continuato la Prestes. Insomma, un confronto un po’ gelido, che non sembra affatto aver rafforzato il rapporto tra le ‘Zelena’ al Grande Fratello.