Helena avvisa Javier al Grande Fratello: le parole su Zeudi

Nelle scorse ore è andato in scena un confronto nella casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez, i due si sono parlati riguardo al rapporto tra il pallavolista argentino e Zeudi Di Palma, con la quale Javier vorrebbe conservare il rapporto nel programma di Canale Cinque. Helena riguardo al rapporto tra Javier e Zeudi ha voluto mettere in guardia il fidanzato:

“Con lei hai solo da perdere perché lei è una persona che seduce, gioca, fa strategia. Non mi fido di lei. Quante di quelle bugie! È una persona molto falsa. Ho chiesto a lui di trattarla con indifferenza perché lo merita. Vorrei solo far finta che non stia succedendo niente, e l’ho fatto, ma ieri, però mentre lo abbraccio non mi fido” ha ammesso la showgirl brasiliana che spera dunque che l’argentino non porti avanti il legame con l’ex Miss Italia.

Helena Prestes e Javier Martinez, la frecciata di Zeudi: “Mi sta provocando”

Nei giorni scorsi Helena Prestes e Zeudi Di Palma hanno avuto un nuovo faccia a faccia nella casa del Grande Fratello, mettendo ancora di più la loro convivenza già piuttosto complicata, che nelle ultime settimane ha vissuto di momenti sempre più tosti.

“Mi sta provocando da un sacco di giorni”, ha fatto sapere la ragazza, che non accetta quasi più la presenza della modella brasiliana nella casa. L’ex Miss Italia è convinta che Helena stia facendo di tutto per creare altre dinamiche e provocarla nella casa del Grande Fratello.

