Grande Fratello, i concorrenti si confessano: “Le cose che non ci siamo mai detti”

Il Grande Fratello ha reso speciale l’ultima cena dei concorrenti, organizzando un gioco che li ha messi a nudo l’uno nei confronti dell’altro. Tutto è successo nel Salone della casa, dove Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti hanno annunciato che gli autori hanno voluto dar loro l’opportunità di dirsi per l’ultima volta quello che pensano. Ricordiamo che i finalisti sono Helena Prestes, Chiara Cainelli, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato, mentre Mariavittoria Minghetti si trova ancora a rischio di eliminazione.

A parlare per primo è stato Lorenzo Spolverato, che ha ringraziato innanzitutto Shaila Gatta, ex fidanzata che lo ha accompagnato in tutto questo periodo al Grande Fratello. Poi ha ringraziato la produzione, i fan che lo hanno condotto in finale e gli amici. Lui, unico uomo rimasto, ha lasciato tutte attonite, dato che le ragazze guardandosi in faccia l’una con l’altra hanno affermato: “E ora cosa potremmo dire?“. La cena fra i coinquilini è poi continuata con Jessica Morlacchi: “Helena Prestes è stata una scoperta, sapevo che saremmo andate d’accordo perchè fondamentalmente siamo fatte della stessa pasta“.

Jessica Morlacchi ha poi parlato di Lorenzo Spolverato, dicendo di vederlo come amico anche se come afferma, ci sono state tante volte in cui avrebbe voluto ironicamente “tirarlo al di là delle piante“. Ad ogni modo, il modello milanese le è entrato nel cuore. La cantante parla poi di Mariavittoria Minghetti raccontando di vederla come una persona dolcissima. Durante il turno di Helena, c’è stata la dichiarazione di amicizia a Mariavittoria, alla quale ha detto che avrebbe sperato prima di poter entrare così in confidenza con lei.

Non mancano poi le parole contro Zeudi Di Palma: “Per me non sei mai stata sincera. Per me sei molto furba e te lo ripeto ancora. Secondo me dici bugie e per questo motivo le nostre strade si sono divise e io sono contenta“. Zeudi Di Palma, intanto ha fatto un sorriso beffardo. Su Lorenzo Spolverato dice: “Non sono mai stata innamorata di te, ci siamo allontanati e ho provato dispiacere perchè pensavo potessimo essere amici“. Anche lei appiana il rapporto con Jessica Morlacchi: “Grazie al nostro litigio siamo riuscite davvero a crescere“.