Helena pensa alla prima notte che trascorrerà con Javier dopo la fine del Grande Fratello

Helena non vede l’ora di riabbracciare Javier una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello. D’altronde la finale è ad un passo e quando si chiuderà la porta rossa, la concorrente gieffina potrà finalmente tornare dal suo innamorato. In una confessione dentro la casa, la modella ha ammesso di pensare costantemente al momento in cui lei e Javier potranno avere un po’ di privacy. Privacy che, per forza di cose, è mancata in tutti questi mesi in cui i due concorrenti si sono avvicinati moltissimo.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Shaila piaciuta sin da subito"/ "Qui sono stato una macchina da guerra"

“Stavo pensando che colore starà la stanza dell’albergo, se aprirò la porta normalmente o se darò un calcio. Se è giorno o notte, se apro la porta normale con un calcio, mi sto immaginando di tutto. Forse saremo ubriachi o ci rotoleremo nel corridoio oppure nell’ascensore… forse gli strapperò la camicia”, preannuncia la Prestes.

Chiara Cainelli spiazza su Alfonso: "Ho dubbi, non voglio essere chiodo scaccia chiodo"/ Spunta l'ex Federica

Helena e Javier non vedono l’ora di riabbracciarsi

Javier, dal canto suo, aspetta con grande entusiasmo Helena. Ci sono alcune cose che vorrebbe dirle e di cui, forse, vorrebbe scusarsi. Come l’ex concorrente del Grande Fratello ha avuto modo di raccontare dopo la sua uscita dalla casa, si è reso conto di non aver difeso e supportato abbastanza Helena durante il percorso.

Un’ammissione che gli fa onore e che lo spinge ad essere più attento che mai nei confronti della ragazza, con cui pare aver grossi progetti fuori dal reality. “D’ora in poi, fuori dalla casa, con me accanto, nessuno si permetterà più di alzare la voce con lei”, ha detto Javier. “Da dentro non mi rendevo conto di quanto fosse tutto così forte, grazie a lei sono cresciuto tanto”, le sue parole.

Shaila Gatta, vendetta contro Lorenzo al GF? Sambruna lancia la bomba social/ "C'entra il Guru della Moda"

Quale futuro per la coppia nata al Grande Fratello?

In futuro Helena e Javier vorrebbero avere dei figli. Lo hanno detto durante la loro esperienza al Grande Fratello, probabilmente un po’ sognanti e con tanta voglia di correre e bruciare le tappe. Almeno per il momento, però, Javier non cambia idea.

“Ogni giorno che passa mi rendo conto sempre di più di quanto ho bisogno di Helena accanto a me e nella mia vita,” ha confidato. “Figli? Avremo una squadra di pallavolo!”, ha scherzato il pallavolista. Vedremo dunque cosa accadrà una volta finito il Grande fratello. Di certo Helena e Javier hanno una gran voglia di passare del tempo insieme, alla larga da occhi indiscreti.