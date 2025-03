Tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma non sembra esserci speranza di un accordo di pace. Al Grande Fratello continuano ogni giorno gli attriti tra le due e la modella brasiliana ha detto chiaramente di non voler più aver niente a che fare con la ragazza che all’inizio aveva flirtato con lei. Addirittura, ha messo in dubbio il suo orientamento sessuale, accusandola di strumentalizzare la sua bisessualità per le clip e per gli ascolti. Infatti, molti tra i fan hanno rivisto un tentativo di Zeudi Di Palma di ricreare la dinamica con Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nella scorsa edizione, durante la quale le due erano attratte l’una dall’altra.

“Ci sono persone che stanno male, che passano veramente i guai per queste cose, lei sta qua dentro e se la prende con me“, ha detto Helena Prestes riferendosi alla concorrente, e criticando velatamente il fatto che proprio lei sia definita come il simbolo della comunità gay di quest’anno al Grande Fratello. I fan sui social si dividono tra chi dà ragione alla modella brasiliana, e chi invece è convinto che Zeudi Di Palma sia davvero un’icona LGBT.

Helena Prestes, i commenti social si dividono: ecco cosa si dice di Zeudi Di Palma

Andiamo a leggere alcuni commenti apparsi su X dopo le parole di Helena Prestes sulla sessualità di Zeudi: “Helena facendo più per la comunità lgbt+ con questa frase che Zelda in 4 mesi“, ha scritto un’utente, ma in tutta risposta molti si sono scagliati contro questa teoria, ritenendo che l’ex Miss Italia non debba essere giudicata per questo: “Voi che non sapete proprio NIENTE delle battaglia che facciamo NOI della comunità e che ha dovuto affrontare la stessa Zeudi e vi permettete di dire cosa è meglio cosa è peggio per noi. Sedetevi e statevene in silenzio.” scrive un altro utente. E voi cosa ne pensate? Zeudi ha giocato solo per le clip?