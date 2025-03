Helena Prestes accusa Zeudi Di Palma: “lavandino-gate” al Grande Fratello

Semifinale del Grande Fratello ad altissima tensione: la puntata di questa sera inizia subito con un tema scottante, ovvero il cosiddetto “lavandino-gate”. Tutto è iniziato dal fine-puntata dello scorso lunedì sera, quando c’è stata un’accesa discussione tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Quest’ultima, in particolare, ha accusato la coinquilina di averle sputato dell’acqua addosso mentre si stava lavando i denti; Zeudi ha però fermamente negato, sottolineando di aver sputato il dentifricio nel lavandino per sciacquare la bocca, come fanno tutti, e di non averla in alcun modo provocata.

Questa sera in puntata una clip ripercorre il “lavandino-gate” e mostra come Zeudi, in realtà, non abbia gettato acqua addosso a Helena, spiegando nuovamente la propria versione dei fatti: “Mi sono andata a lavare i denti, ho fatto veloce per togliermi di mezzo. Come tutti gli esseri umani ho dovuto sputare, mica si mangia il dentifricio, quindi non sono un lama: avevo sputato nel lavandino. Poi stavo andando ad asciugarmi e me ne stavo andando, ma lei ha detto che le ho sputato in faccia. Ma l’avete visto anche voi che non è così“.

Tuttavia emergono nuove tensioni quando si parla di Chiara Cainelli che ha citato la battuta del “lama” in riferimento ai presunti sputi di cui Zeudi Di Palma è stata accusata da Helena Prestes. Alfonso Signorini, in diretta al Grande Fratello, le domanda apertamente se si sente una provocatrice, termine con cui viene accusata da diversi coinquilini, ma lei nega: “Non mi sento provocatrice, anche perché quando è iniziata la battuta Helena non c’era, è arrivata dopo. Quando eravamo lì, io ho detto alle ragazze: ‘Siccome la cosa sta andando oltre, andiamo in Confessionale’. Poi Helena mi è arrivata tanto vicina alla faccia, quindi non sono io provocatrice“.

Zeudi torna poi a difendersi dalle accuse di Helena, ribaltandole: “Tu sei venuta a buttarmi l’acqua in faccia, tu l’hai fatto di proposito, ci sono le immagini“. Nel dibattito generale, interviene anche Jessica Morlacchi che punge Chiara accusandola di essere provocatrice: “Si vede da come interviene durante le discussioni: l’atteggiamento di Shaila e Zeudi è diverso da quello di Chiara. A Chiara piace provocare, fare queste battute ad alta voce, a Shaila e Zeudi un po’ meno“.