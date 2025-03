Grande Fratello, i fan di Helena Prestes uniti per scongiurare il rischio eliminazione

Da qualche ora a questa parte sul web circola con insistenza una voce che vedrebbe Helena tra le prossime concorrenti uscenti al Grande Fratello. In vista della semifinale in programma lunedì prossimo 24 marzo, dunque, ci si domanda se alla modella brasiliana toccherà lo stesso destino che qualche anno spettò a Soleil Sorge. Per alcuni internauti le due concorrenti avrebbero infatti compiuto un percorso analogo nella casa e ora ci sarebbe il rischio che la stessa Helena passi dall’essere una delle potenziali favorite ad una candidata all’eliminazione.

Le voci si rincorrono soprattutto dopo la ‘spoilerata’ di Lorenzo, che avrebbe confidato ai compagni di avventura la possibile uscita di Helena nella puntata di lunedì. C’è chi da credito alla previsione di Lorenzo, perché il ragazzo sarebbe molto vicino agli autori. Tutte voci che ovviamente non trovano conferme concrete e che sono tutte da dimostrare.

Per quanto riguarda Helena, la fan-base è già in moto per scongiurare il rischio eliminazione e sul web ci si sta mobilitando per sostenerla in massa durante la semifinale del Grande Fratello. Chi ha menzionato Soleil Sorge, ricorda che la concorrente venne eliminata proprio ad un passo dalla finale, con un televoto flash il cui esito lasciò di stucco pure lei.

Soleil uscì a sorpresa dal ‘ballottaggio’ con Davide, vedendo svanire le chance di vittoria proprio sul più bello. La stessa sorte toccherà anche ad Helena? In molti, a quanto pare, ne sono quasi certi…

