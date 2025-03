Helena Prestes attacca Lorenzo Spolverato dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. La puntata andata in onda ieri, giovedì 6 marzo, è stata a dir poco incandescente. In particolare, ad essere presti di mira sono stati Lorenzo e Chiara Cainelli. Dopo un’insinuazione di Mariavittoria Minghetti, Alfonso Signorini ha ‘smascherato’ il modello milanese, mostrando un vecchio video in cui lo si vede chiedere a Shaila Gatta di flirtare con Emanuele Fiori, così da creare una nuova dinamica. Addirittura, il conduttore ha detto alla coppia di “aver perso la faccia”, con tanto di fischi da parte del pubblico.

Successivamente, a finire sotto accusa è stata Chiara. Quest’ultima è stata attaccata in massa dal gruppo capitanato da Helena, con Jessica che le ha persino dato della “profumiera”. Vedendo la sua amica in lacrime, Lorenzo è andato su tutte le furie, scagliandosi contro i suoi coinquilini. Il 28enne se l’è presa soprattutto con Stefania Orlando, urlandole contro e dandole della vipera. Un atteggiamento che ha scatenato molte critiche dentro e fuori la Casa. Subito dopo la puntata, infatti, Helena ha iniziato un ‘comizio’ contro di lui, scatenando un’ondata di reazioni sul web.

Helena Prestes attacca Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: le pesanti accuse

Dopo la fine della puntata, il gruppo di Helena si è riunito a tavola per discutere di quanto successo in puntata. Ognuno di loro è rimasto fermo sulle proprie opinioni, ritenendo che Chiara Cainelli stia solo cercando di giocare la carta della vittima. La brasiliana non ha risparmiato critiche neanche a Lorenzo, ritenendo inaccettabile il suo modo di rivolgersi ad una donna adulta come Stefania Orlando. Secondo l’influencer, il 28enne è riuscito ad arrivare in finale solo grazie a delle strategie ben precise e non perché amato dal pubblico.

“Lorenzo non può assolutamente urlare contro Stefania, le ha proprio urlato. Fa il buono e dice che lei è cattiva. Ma lui ha mai rispettato Iago, Luca, Mariavittoria, lui è in finale perché ha fatte delle strategie”, ha detto Helena. Gli altri inquilini hanno concordato con lei, sostenendo che la sua agitazione fosse dovuta solamente ai fischi del pubblico e che, in realtà, non gli importi neanche della sua amica Chiara. Insomma, la Casa del Grande Fratello è totalmente spaccata in due, così come gli spettatori del reality. Difatti, è sempre più difficile capire chi potrebbe realmente vincere quest’edizione del programma di Canale 5.