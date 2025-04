Helena e Javier celebrano il mesiversario dopo il Grande Fratello

Per i due ex concorrenti del Grande Fratello è tempo di festeggiamenti, Helena e Javier stanno trascorrendo infatti molto tempo insieme in quel di Milano in questi giorni, subito dopo la fine del reality di Canale Cinque. Per i due ex gieffini è dunque momento di godersi la storia e i due modelli sudamericani hanno colto l’occasione per festeggiare i due mesi di relazione, nata piano piano e sbocciata nelle fasi finali del reality di Mediaset:

“Per me è stato un processo lungo. Consegnarmi così a una donna mi faceva paura. Sono sempre stato molto ermetico. Ma a rivedermi adesso capisco che sono sempre stato innamorato di lei, perché la guardavo non come guardo un’amica” le parole del pallavolista che a Verissimo ha speso delle parole molto importanti nei confronti della ragazza. Helena e Javier nelle scorse ore si sono immortalati sui social, dove hanno celebrato il loro secondo mesiversario festeggiato così sui social.

Helena e Javier vanno a convivere?

Non è da escludere che Helena e Javier possano andare a convivere molto presto, i due ex gieffini, intervistati dalla Toffanin a Verissimo, non si sono nascosti e hanno rivelato di essere particolarmente innamorati in questa fase della loro vita.

La storia decollata nella casa del Grande Fratello è sbocciata ufficialmente e sui social sono già nate diverse fanpage riguardanti i due ex concorrenti del reality. “Qualcuno ha detto due mesi?” ha scritto la coppia su Instagram scatenando i follower che non attendevano altro che un po’ di materiale da far girare via social. Helena ha conquistato il secondo posto al Grande Fratello, Javier è stato eliminato durante la semifinale, ma entrambi hanno vinto l’amore, visto che la loro relazione è decollata nel migliore dei modi dopo l’avventura nel programma.

