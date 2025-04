Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, che dopo essersi fidanzati nella casa del Grande Fratello, procedono con la loro vita anche lontani dalle telecamere. E sembra che i progetti si stiano facendo sempre più seri! Andiamo a scoprire la novità delle ultime ore che ha fatto impazzire i fan: i due ex gieffini pare siano la vera coppia vincente di quest’ultima stagione!

Le voce sugli Helevier corrono velocissime sui social e l’ultima indiscrezione è strabiliante: secondo alcuni fan, Javier Martinez e Helena Prestes stanno cercando una casa insieme per andare a convivere. A lanciare la notizia è stato Amedeo Venza che su Instagram ha scritto le seguenti parole: “Helena e Javier fanno sul serio! I due, oltre ad andare a convivere, hanno tanti progetti insieme e presto saranno loro stessi ad annunciarli”. Non solo, poco dopo Deianira Marzano si è aggiunta al coro e ha confermato tutto, con un dettaglio non da poco: Helena e Javier desiderano una camera in più per arrivi futuri o per gli ospiti.

Javier Martinez e Helena Prestes dopo il GF: il desiderio di una famiglia

Durante la sua permanenza al Grande Fratello, Javier Martinez aveva spiegato di essere pronto a creare una famiglia e a diventare padre. Forse, proprio per questo la casa di lui con la fidanzata Helena sarà provvista di una stanza in più per accogliere un eventuale bambino in futuro. Non è mai troppo presto per pensarci! Anche la modella brasiliana durante il reality di Canale 5 aveva raccontato di avere il grande sogno di costruire una famiglia insieme ad un fidanzato, anche per cercare un riscatto da quell’infanzia difficile vissuta nella povertà e nell’incertezza. Al momento, dunque, tutto fa pensare ad un progetto di vita ben studiato e quindi a una storia d’amore destinata a durare nel corso del tempo.