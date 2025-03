Helena Prestes e Javier Martinez danno spettacolo al Grande Fratello. Dopo la puntata del reality andata in onda lunedì, 10 marzo, la coppia ha avuto una breve crisi. Helena è rimasta molto delusa nel vedere il fidanzato vicino a Zeudi Di Palma, la quale ha anche confessato che, se Javier non si fosse fidanzato con la brasiliana, le sarebbe piaciuto conoscerlo meglio. Dulcis in fundo, l’ex Miss Italia è stata anche eletta terza finalista del reality, un risultato che Helena proprio non ha digerito. Dopo giorni di liti e tensioni, però, ieri sera gli ‘Helevier’ hanno finalmente fatto pace. Peccato che questa riconciliazione sia stata piuttosto “rumorosa”.

Questa mattina, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si sono lamentate della coppia, raccontando che, durante la notte, Helena e Javier avrebbero fatto rumore prima per le loro discussioni, e poi coinvolgendo, involontariamente, gli altri nei loro momenti di intimità. A quanto pare, infatti, mentre facevano l’amore, i due avrebbero urlato più volte, facendo sentire tutto agli altri inquilini presenti nella stanza. Tra l’altro, Zeudi ha sentito chiaramente Helena parlare male di lei, ma ha preferito restare zitta per non discutere in piena notte.

Helena Prestes e Javier Martinez svegliano gli altri concorrenti del Grande Fratello durante la notte: ecco perché

“Ma dico io, hai appena finito di fare l’amore, ma ti vuoi rilassare e vuoi dormire. Ma anche a Javier giova tutto questo, ormai sono complici. Anche perché sai l’intento del perché fanno sentire tutto, erano le due di notte”, ha detto Shaila Gatta. Chiara Cainelli, poi, ha continuato dicendo: “Io volevo dirgli qualcosa perché prima hanno urlato per discutere e dopo c’è stato pure un bel concerto di gemiti. Mamma mia. Sapevo tutte le posizioni che stavano facendo, tutto. E io sono in fondo”.

“Hanno fatto pure doppietta. Però l’intimità va protetta, quando fai l’amore non urlare ca**o. A noi c’avete mai sentito? Stai comunque in Casa con altre dieci persone. Ma poi questa cosa che tu devi sc*pare e chiudi la porta. C’è, non è che è la stanza vostra”, ha commentato Shaila. Zeudi, l’unica a non averli sentiti fare l’amore, è rimasta piuttosto sconcertata, aggiungendo: “Per me non è una bella figura, però fatti loro”. Ad ogni modo, al Grande Fratello non sembra importare molto delle lamentele degli altri inquilini dato che, in puntata, Alfonso Signorini è solito scherzare e fare battute sull’intimità di Javier ed Helena in Casa.