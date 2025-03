Non è stata una settimana facile per Javier Martinez e Helena Prestes, che nella Casa del Grande Fratello hanno forse vissuto il loro momento più difficile. Sono stati giorni di liti, lacrime e accuse per la coppia, causate ancora una volta da fattori esterni, a partire da Zeudi Di Palma e dall’ormai noto messaggio aereo. La gelosia di Helena nei confronti della modella e la sua certezza che Zeudi voglia soltanto emergere nel gioco e non abbia, in realtà, alcun reale sentimento, l’ha portata a mettere in guardia Javier, invitandolo anche a smettere di parlare con lei.

Un atteggiamento che è stato invece controproducente, visto che ha ulteriormente indispettito Javier, sollevando nuovi dissapori nella coppia. Se il pallavolista non vuole alcun limite nella sua avventura al Grande Fratello oltre che nella coppia, Helena ritiene che, per amore dell’altro, si possa anche fare qualche rinuncia, soprattutto se c’è qualcosa che fa stare male la persona che si ama.

Helena e Javier ancora in crisi al Grande Fratello: cosa sta succedendo alla coppia

“Ti ho mai dato modo di avere dubbi?” ha chiesto allora Javier ad Helena, che però continua a battere sul fatto che i fattori esterni, come Zeudi, non si possano controllare. Da qui una frattura che è durata giorni, con sporadici riavvicinamenti. Javier e Helena sono anche arrivati a riappacificarsi, ma la situazione tra i due è ancora chiaramente in bilico, e lo dimostrano i reciproci confessionali. Helena si è mostrata dubbiosa del comportamento di Javier, e soprattutto colpita dal fatto che lui abbia detto che lei lo sta controllando. “Se io ti dico che hai solo da perdere con lei, perché è una persona che pensa solo alla strategia, perché tu dici che invece vuoi essere libero di chiacchierare con lei?”, è la domanda che Helena, furiosa, ha posto in confessionale. Parole che rendono chiaro come la crisi tra i due sia ancora in atto.