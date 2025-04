Helena e Javier sempre più uniti: la speciale dedica

Decolla l’amore tra Helena e Javier, che dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello sono sempre più uniti. E nelle scorse ore è spuntata una nuova dedica da parte della gieffina sudamericana nei confronti del modello e pallavolista, anche lui sempre più innamorato della sua ragazza. E la stessa Helena ha postato un contenuto via social con annessa dedica per il compagno.

Inoltre, Javier e Helena avrebbero scelto Rimini come luogo per iniziare la loro nuova vita insieme. Il 30 aprile 2025 saranno presenti a una serata speciale nella città romagnola, dove – secondo fonti vicine alla coppia – potrebbero approfittarne per annunciare ufficialmente la loro convivenza. “In questi quattro giorni con il raffreddore che mi ha ridotto a pezzi, tu ci sei sempre stato. E in silenzio con la tua pazienza mi stai dimostrando tanto amore” ha detto la brasiliana.

Javier e Helena vanno a convivere?

E dopo la convivenza forzata nella casa del Grande Fratello, Javier e Helena potrebbero andare a vivere insieme, questa volta per decisione d’amore. L’esperta di gossip Deianira Marzano, nelle scorse ore ha aggiornato

“Sì, sì, confermo. Sono già in mano ad alcune agenzie immobiliari e, tra l’altro, hanno detto che vorrebbero anche una camera in più per gli ospiti e per eventuali arrivi futuri” ha rivelato l’esperta di gossip Deianira Marzano sui social. E c’è chi mormora che i due siano anche in procinto di allargare la famiglia e mettere in cantiere un figlio per il futuro.

