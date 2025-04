Helena e Javier, i dubbi della mamma di Lorenzo Spolverato sulla coppia

Cristina Bracci, mamma di Lorenzo Spolverato, ha puntato il dito sulla coppia nata al Grande Fratello tra Helena e Javier. La relazione nata nella casa più spiata d’Italia potrebbe avere vita breve dopo la trasmissione? Questo il commento della donna sui due ex gieffini:

“Su di loro come persone non ho molto da dire, sono due bravi ragazzi. Non li vedo spontanei, tra le coppie del Grande Fratello sono quella che mi piace meno, la verità poi viene a galla. Sono una coppia costruita secondo me, si vede che tra loro è una cosa venuta in ritardo, secondo me stanno giocando, poi va bene, va benissimo, poi se dobbiamo dire se è amore reale o no, io non lo vedo, ci sono diversità rispetto ad altre coppie della casa. Quella è l’unica coppia fredda della casa, secondo me c’è sentimento tra Mariavittoria e Tommaso, ma anche tra Chiara e Alfonso, il pubblico queste cose le vede, poi ci sarà la verità fuori dalla casa del Grande Fratello” le parole di Cristina Bracci che nei giorni scorsi avrebbe avuto una telefonata con Shaila Gatta, ex fidanzato di suo figlio.

Helena e Javier, la dedica nella finale del Grande Fratello

Le prime ore trascorse fuori dal Grande Fratello sarebbero state colme d’amore e affetto per Helena e Javier, che avranno ora la possibilità di viversi totalmente dopo l’esperienza nel programma di Canale Cinque. Una relazione nata nelle battute finali del Grande Fratello, che però ha catturato grandi estimatori e portato la modella brasiliana fino al secondo posto finale nella trasmissione.

Durante la finale del reality, condotta da Alfonso Signorini, Javier ha fatto una sorpresa a Helena, spendendo parole speciali nei suoi confronti e lasciandosi andare a promesse d’amore che non sono certo passate inosservate. Una storia d’amore che conta su una schiera di fan importanti, riusciranno Helena e Javier a mantenere la loro relazione e far sbocciare definitivamente l’amore anche dopo il Grande Fratello?

