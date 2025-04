Helena e Javier sono ancora fidanzati dopo il Grande Fratello

La coppia nata nella casa più spiata d’Italia prosegue, l’amore tra Helena e Javier sembra andare a gonfie vele dopo il Grande Fratello. I due modelli hanno deciso di regalarsi una vacanza dopo l’esperienza nel reality di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini, un’esperienza speciale per coronare il loro amore. Così Helena e Javier hanno deciso di preparare le valigie e partire per le piste di sci di Piani di Bobbio, non troppo distante da Milano. Una gita d’amore sulla neve dunque per Helena e Javier, più vogliosi che mai di mettere alla prova il loro amore e godersi un po’ di sano relax dopo i mesi anche complicati vissuti nella casa più spiata d’Italia.

E I fan continuano a schierarsi dalla parte di Helena e Javier dopo il Grande Fratello, in tantissimi stanno esaltando la coppia nata tra le mura del loft più spiato d’Italia. Una relazione nata nelle battute finali del reality e che sembra aver convinto molti, come si evince anche dalle varie fanpage nate dopo il programma.

Helena e Javier, la frecciata alla coppia: “Non è vero amore”

Un ex protagonista di Temptation Island come Manuel Laura ha voluto dire la sua sulla coppia formata da Helena e Javier, nata al Grande Fratello. I due gieffini infatti sono sempre più uniti, ma l’ex volto del viaggio nei sentimenti nutre dei dubbi riguardo l’amore tra i due ex gieffini:

“Tra Helena e Javier non vedo amore vero, ma un bene reciproco. Nella Casa hanno entrambi avuto bisogno di una persona e si sono avvicinati. Secondo me, non c’è quella scintilla per cui una storia possa germogliare. I miei due favoriti per la vittoria finale sono sempre stati Helena o Lorenzo” ha confidato Manuel Laura.

