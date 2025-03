Una delle conseguenze della rottura definitiva tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello è stata il riavvicinamento tra il modello ed Helena Prestes. I due hanno ritrovato un po’ di quella complicità dell’inizio, tra scherzi e risate che hanno fatto storcere il naso a Javier Martinez. Un filmato mostrato in diretta al Grande Fratello alimenta ancor di più i dubbi del pallavolista, che arriva perciò a sbottare in diretta.

Helena Prestes critica Beatrice Luzzi al Grande Fratello: "Vive di like e commenti"/ Caos in diretta

“Con Lorenzo non ce l’ho, però ho qualche perplessità nei confronti di Helena, sono sincero.” ha ammesso Javier, dicendosi poi “molto incazz*to…” Rivolto, dunque, a Helena, ha aggiunto: “Alla faccia che ci diciamo sempre tutto! Io sono la prima persona che ti lascia libera, poi ti incaz*i se parlo con Zeudi… Io non posso arrabbiarmi con te se tu parli con Lorenzo, so che non c’è niente, però se vedo certe cose è normale che mi faccio delle domande!”

Helena Prestes contro Zeudi Di Palma, lite al Grande Fratello: "Falsa e instabile"/ "Una bugiarda, stratega"

Javier Martinez lascia il Grande Fratello senza salutare Helena Prestes, poi torna e…

La rabbia di Javier Martinez si è palesata chiaramente al momento della proclamazione dell’esito del televoto, che ha penalizzato proprio lui. Eliminato dal pubblico, Javier ha salutato tutti e si è lanciato verso la porta d’uscita del Grande Fratello, con un atteggiamento gelido nei confronti di Helena che ha a stento salutato. Cosa che ha notato anche Alfonso Signorini, che ha dunque chiesto a Javier se volesse prendersi un momento per salutarla, proposta da lui rifiutata. Altrettanto gelido con Helena è stato Javier quando è tornato nella Casa, dopo aver scoperto di aver il bonus del Grande Fratello. Che sia l’inizio di una crisi per la coppia?