Helena e Mariavittoria, perchè sono diventate amiche al GF?

Manca solo un giorno alla fine del Grande Fratello, e i colpi di scena non smettono di lasciarci a bocca aperta. Infatti, nelle ultime ore si sta consolidando sempre di più l’amicizia tra Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti, che nonostante tutto quello che è successo hanno costruito un rapporto sano e sincero, anche nei momenti di scontro. I fan la definiscono come una “ship inaspettata“, nata all’ultimo forse anche per esigenze emotive data l’imminente fine del reality.

Eppure, loro due sono passate in sordina a causa della presenza di Zeudi Di Palma che ha sempre dominato la scena nella ship finita malissimo con Helena Prestes, mettendo in secondo piano tutto il resto. Le due, inizialmente non si sopportavano e il loro rapporto non era di certo dei migliori! C’era tensione e anche tra di loro ci sono state numerose incomprensioni fino a quel momento nel Tugurio, quando insieme si sono rese conto che forse valeva approfondire la loro amicizia. E hanno fatto bene, perchè oggi si stanno sostenendo in uno dei momenti più difficili: la finale del Grande Fratello. Andiamo a scoprire cosa dicono i fan.

Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti, i commenti social e la frase virale sulla loro amicizia

Nata tra tensioni e dissapori, l’amicizia tra Mariavittoria Minghetti e Helena Prestes è add oggi una delle più salde all’interno della casa del Grande Fratello. Un po’ come successo tra la modella brasiliana e Jessica Morlacchi, che ha lasciato Mariavittoria basita. I fan sui social stanno notando questo avvicinamento clamoroso, e spunta un commento che descrive alla perfezione la loro relazione, che a quanto pare fino ad ora è autentica e salda: “L’amicizia non ha bisogno di trucchi e giochi per essere instaurata. L’amicizia unisce due cuori attraverso un’attrazione nascosta, il cui segreto risiede nella sincerità di questi cuori. Grande armonia“. Possiamo dirci sicuri di questa nuova ship amicale? Vi lasciamo ad uno splendido video creato dai fan di X.

