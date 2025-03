Helena Prestes lascia il Grande Fratello? La confessione di Beatrice Luzzi

Nelle scorse ore è spuntata una curiosa rivelazione riguardo al futuro dei concorrenti al Grande Fratello, in particolare quello di Helena Prestes, la permanenza nella Casa della modella brasiliana sarebbe infatti a forte rischio. Beatrice Luzzi, al momento delle nomination nella scorsa puntata del reality Mediaset, avrebbe confidato che Helena potrebbe uscire dal reality al prossimo televoto, parole rivolte a un’autrice ma che sono state catturate da una spettatrice presente in studio, che avrebbe ascoltato il dialogo nel quale la Luzzi avrebbe confessato ciò sulla gieffina sudamericana.

Niente di tutto questo, in realtà, visto che la stessa Beatrice Luzzi ha poi commentato la questione, intervenendo sui social a riguardo e smentendo la versione circolata: “Ma non è così, ci siamo tutti confrontati sui possibili andamenti del voto, senza nessuna certezza” ha detto l’opinionista del reality di Canale Cinque chiarendo l’equivoco.

Helena Prestes eliminata, la nuova indiscrezione

A infuocare il clima verso la puntata del Grande Fratello in programma domani ci ha pensato Agent Beast, intervenuto sulla questione riguardante Helena Prestes. Secondo l’esperto di dinamiche social e riguardanti i programmi, la modella sudamericana e fidanzata di Javier Martinez, potrebbe salutare anticipatamente il programma:

“Le sue dinamiche sono considerate chiuse, il ruolo da fidanzata non convince. Signorini la sostiene, ma gli autori vogliono sacrificarla per dare uno shock al pubblico. Alcuni autori hanno già preparato la clip per una sua uscita elegante, in stile “eroina caduta””Stanno pensando a un’uscita elegante, così da non far sembrare che la stiano “buttando fuori”. Ma non è più intoccabile. Non è dunque da escludere un clamoroso colpo di scena riguardante Helena Prestes nel reality, vedremo cosa accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello.

