Una delle concorrenti che più si è spesa in questa edizione del Grande Fratello è sicuramente Helena che da alcune settimane sta vivendo un periodo magico con Javier Martinez, i due hanno intrapreso una storia d’amore ed ha anche riallacciato i rapporti con Zeudi Di Palma. Tuttavia ieri La Prestes è entrata in crisi per due aerei ricevuti soprattutto per il messaggio degli ex fan delle Zelena che si sono schierate a favore dell’ex Miss Italia, lo striscione il cui senso era: “Arrivate per le Zelena ma rimaste solo per Zeudi”. Parlando con Stefania Orlando, la modella brasiliana ha ammesso che lei al posto di Zeudi avrebbe reagito diversamente.

“Mi dispiace che ci sia questa discordia, lei stessa parla d’amore che deve prevalere in tutti i sensi senza per forza etichettarlo per forza noi abbiamo discusso però rimane che ci vogliamo bene. Io se fossi stata in lei avrei risposto vabbè grazie ma preferirei nel senso che questa tipo di persona capiscano che l’amore e il bene vince sempre. Abbiamo sempre detto e vissuto questo qua dentro “ ha confessato Helena Prestes delusa da Zeudi Di Palma mentre Stefania ha tentato di consolarla dicendole che il messaggio era in favore di Zeudi ma non contro di lei ma la modella non ha apprezzato il comportamento dell’amica ed ha continuato a dirsi delusa dal suo comportamento.

Anche un altro aereo ha mandato in crisi Helena, quello relativo alla sua scelta d’amore con Javier Martinez che si potrebbe tradurre “Hai scelto J4 e ti amiamo per quello #Heleners”. La modella brasiliana non ha gradito il termine utilizzato dalle fan ‘scelta’ perché secondo lei lascia intendere che ci sia una strategia dietro. Sempre durante le confidenze con Stefania Orlando, infatti, ha confessato: “Carino totalmente e capisco il loro messaggio però io con lui… c’è stato sin da subito interesse e la voglia di conoscerci. Poi c’è stato un momento che io mi sono avvicinata ad un’altra persona ma perché lui non mi corrispondeva.” Ancora una volta a spiegarle bene il messaggio ci ha pensato Stefania: “Scelta non nel senso tra lui e un altro ma nel senso che hai scelto per amore.”