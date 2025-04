Tra gli ospiti odierni di Verissimo abbiamo incontrato Helena Prestes, la nota showgirl reduce dall’esperienza al Grande Fratello si è raccontata: “Speravo di vincere, ammetto che ci ho creduto fino alla fine” ha detto la modella che ha poi raccontato alcuni momenti riguardo alla sua famiglia. “Ricordo il disordine di quando ero piccola, vivevo davanti alle Favelas e lì c’era davvero di tutto, io volevo iniziare a lavorare, era la soluzione per ottenere le cose e dare una mano a tutti. Ho iniziato come giocatrice di basket, poi facendo la modella guadagnavo un po’ di più e volevo aiutare mia madre, papà era molto violento, aveva problemi di alcol e droga, non era aggressivo con noi, i suoi gesti erano molto forti. Una volta mi ha urlato e io ho vomitato, non ricordo dunque violenza contro di me, ma ricordo che era molto agitato e attaccava mia mamma. Il dispiacere rimane dentro, io cerco di perdonare e pensare al futuro, ognuno di noi ha la sua storia, cerco di capire veramente, ricordo che allontanavo mio padre” le parole della showgirl brasiliana nel programma di Canale Cinque.

Riavvolgendo il nastro, Helena Prestes è tornata a parlare del rapporto con sua madre: “Mandò via di casa mia sorella e le dissi che aveva esagerato, poi fino a tre anni fa ci siamo sentite. Il mio ex mi chiese di fare famiglia e io mettevo i soldi da parte e non potevo più mandarne. Da quel momento in poi non l’ho più sentita e non mi ha risposto mai, mia zia mi ha detto che mia madre non voleva parlarmi, diceva che l’ho tradita e che ero uguale a tutti. Io ho cercato di recuperare il rapporto, io ora non penso che la cercherò più. Ho avuto una mini depressione e ne ho parlato con Jessica al Grande Fratello”.

Helena Prestes e l’amore con Javier al Grande Fratello

Helena Prestes ha colto l’occasione per aprire una pagina nera della sua vita, raccontando il rapporto tossico vissuto in passato: “Ho avuto una relazione con un uomo violento, mi ha rotto il coccige con un calcio. Dayane si rese conto della situazione, vide che non stavo bene. Javier? E’ stato il mio sorriso quotidiano nella Casa, lui è leale e determinato, mi sentivo protetta con lui, mi faceva ridere”.

Javier ha poi fatto irruzione a Verissimo, ammettendo: “Stiamo tornando alla vita reale piano piano, non è facile. Con Helena per adesso parliamo in italiano, ma quando vivremo insieme probabilmente le parlerò in spagnolo”. Helena ha confidato riguardo al fidanzato: “Il primo bacio a Javier volevo darlo già da un po’ di tempo”.

