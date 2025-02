Dopo la puntata di giovedì 20 febbraio del Grande Fratello Helena Prestes non si è di certo calmata ma ha continuato anche lontana dagli occhi dei telespettatori la sua sfuriata contro Zeudi. Durante la diretta, infatti, l’ex Miss Italia aveva messo in dubbio il rapporto tra lei e Javier Martinez criticando la coppia e sostenendo che tra di loro ci sia solo strategia e se**o. Un’accusa che la modella brasiliana non ha accettato di buon grado e che l’ha portata poi a scagliarsi di nuovo contro l’ex amica.

Il diverbio è iniziato dal momento in cui per provocarla Zeudi Di Palma ha portato a Helena Prestes un piatto di lasagne. Questo gesto, fatto forse in modo ironico ma per punzecchiare, non è affatto piaciuto alla modella che ha iniziato ad urlare e ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello. “Tu sei una grande falsa! Sapevi già di Rosalinda e Dayane al GF Vip 5 e fai queste scenate?” ha detto Helena alla ragazza, accusandola di aver fatto finta di non aver capito nulla in puntata solo per creare consensi da parte del pubblico.

Helena Prestes una furia contro Zeudi: “Impara a farti i ca**i tuoi”

Helena Prestes non ci sta più alle accuse di Zeudi Di Palma. Le due, che prima erano amiche inseparabili, si sono rivelate l’una l’opposto dellì’altra. La modella brasiliana l’ha rimproverata per il fatto che parla sempre di lei e di Javier Martinez: “Impara a farti i ca**i tuoi. Impara a prendere la tua strada e non metterti cavolate in testa”, ha detto, “Non mi offrire un cavolo di nulla, finta che non sei altro”. Ma non è finita qui, Helena l’ha anche mandata a “quel paese” con parole che non ripeteremo qui, lamentandosi per le lasagne offerte quando Zeudi nemmeno le dà il buongiorno al mattino.

“Non fare la finta santa con me“, dice, accusandola anche di essere gentile solo quando sa che arrivano gli aerei. Poi la frase che presuppone un abbandono imminente al Grande Fratello: “Domani mattina vado a chiedere alla psicologa di andarmene via di qui”, ha detto Helena Prestes allarmando subito i fan del reality. Certo è che questa “minaccia di uscita” potrebbe essere scaturita dalla rabbia per la situazione, anche perchè ormai la modella ha ampiamente dimostrato di tenere molto al programma.