Helena Prestes abbandona l’Isola dei Famosi 2023?/ Web preoccupato: “Troppo magra”, lei in crisi

Helena Prestes vicina al ritiro all’Isola dei Famosi 2023? Web preoccupato

Tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 che stanno già patendo in modo forte la fame c’è sicuramente Helena Prestes. La modella brasiliana è finita sotto l’occhio preoccupato del web che ha notato un evidente dimagrimento, più importante rispetto agli altri naufraghi di questa edizione. Motivo per il quale tanti hanno iniziato a chiedersi se non sia il caso che Helena abbandoni il programma e il duro regime alimentare.

Cristina Scuccia incastra Helena all'Isola/ "Mi ha chiesto di diventare amiche perché in TV funziona"

L’Isola mette infatti i concorrenti a stecchetto: 40 grammi di riso al giorno a cui va aggiunto solo quello che i naufraghi riescono a procacciarsi da soli. Questo vuol dire che i pasti sono davvero esigui e poche sono le ricompense che arrivano tramite le prove. Va d’altronde sottolineato che il gruppo delle Chicas è riuscito a vincere poche volte in queste prime settimane.

Gian Maria Sainato avverte Helena: "Stai attenta ad Andrea"/ "Fa l'amico, ma sparla…"

Helena Prestes in crisi all’Isola dei Famosi: “Non ce la faccio più”

Proprio di fronte all’ennesima sconfitta del gruppo delle donne e la perdita degli ingredienti per fare le pizze, andati al gruppo degli uomini, Helena Prestes ha avuto un vero e proprio crollo all’Isola dei Famosi 2023. “Non ce la faccio, non ce la faccio più”, è sbottata tra le lacrime la modella in un colloquio con Corinne Clery. “Mi sento debole, senza forze.” ha dunque aggiunto disperata. Un crollo che ha portato lo staff della concorrente ad intervenire per incoraggiarla: “Helena tu non sei sola! Tutto andrà bene”. Parole che potrebbero però non bastare a darle la forza per continuare questa difficile avventura.

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi, eliminato Fiore, Gian Maria, Helena, Mazzoli o Noise/ I sondaggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA