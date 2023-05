Helena Prestes all’Isola dei Famosi: “Come sta Silvio Berlusconi?”/ Ilary Blasi spiazzata

Helena Prestes, la domanda su Silvio Berlusconi in diretta all’Isola dei Famosi spiazza tutti: “Come sta?”

“Posso fare una domanda sulla vita reale?” È così che Helena Prestes esordisce all’Isola dei Famosi prima di fare la sua nomination per la quarta puntata. La modella brasiliana è convocata da Ilary Blasi nella postazione nomination dove, prima di dare il suo nome e la sua motivazione, fa una domanda inaspettata alla conduttrice: “Come sta Silvio Berlusconi?”

La domanda spiazza sia la conduttrice che i due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. All’unisono dallo studio fanno sapere ad Helena che Berlusconi sta bene, notizia che le fa tirare un respiro di sollievo. Ricordiamo che Berlusconi, circa un mese fa, è stato ricoverato per una polmonite infettiva conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica. Ad oggi, il leader di Forza Italia è ancora ricoverato nella struttura ospedaliera, il San Raffaele di Milano, ma è in condizioni stabili. Non è chiaro se Helena conosca il Cavaliere di persona, un dettaglio che potrebbe essere la naufraga a spiegare magari durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi.

“Posso chiedere una cosa della vita reale?” “Tipo?” “Silvio Berlusconi sta bene?” HELENA NON PUÒ ESSERE REALE pic.twitter.com/95NAVhVfDn — BagnoTrash (@bagnotrash) May 8, 2023

