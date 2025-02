Sembrava esserci stata una piccola tregua nei confronti di Helena Prestes da parte dei concorrenti che si sono sempre scagliati contro di lei al Grande Fratello. Dopo che Iago, Stefania e qualche altro inquilino hanno accusato il ‘branco’ di bullismo ai danni della modella brasiliana erano stati più ‘soft’ con lei, ma non è durata a lungo.

Nelle scorse ore, infatti, il solito gruppetto ha duramente attaccato Helena Prestes. Durante una chiacchierata in cucina Lorenzo Spolverato riferendosi alla modella brasiliana a Zeudi Di Palma ha detto: “Se tu avessi un po’ più di polso con lei…”. Shaila è intervenuta dicendo che non dovrebbe farsi influenzare da lei quando ha dei momenti deboli, lei però ha fatto notare che ultimamente non l’ha cercata, le ha solo dato un abbraccio una volta. L’ex velina le ha quindi detto che loro le consigliano solamente di rispettarsi e le ha lasciato intendere che però lei può fare quello che vuole.

Zeudi Di Palma parla del suo chiarimento con Helena Prestes: il ‘branco’ cerca di allontanarla da lei?

Secondo Zeudi Di Palma ci sta il fatto che lei ed Helena Prestes abbiano avuto un chiarimento in Mistery perché l’ultima volta in studio non si erano lasciate bene. Mentre lei parlava del loro rapporto Giglio e Lorenzo Spolverato hanno preso in giro la modella brasiliana imitandola mentre piangeva durante il loro confronto.

L’ex Miss Italia li ha un po’ ripresi e ha spiegato che entrambe durante il chiarimento hanno ammesso che ci sono state incomprensioni che le hanno portate a discutere. A detta sua di base c’è fiducia perché c’è del bene. L’ex velina ha cercato però di farle capire quanto lei ed Helena Prestes siano diverse, a detta sua lei è molto più aperta emotivamente e comprensiva. Chiara Cainelli le ha invece ricordato che la modella brasiliana è stata la prima a non esitare nel dire che è falsa, pensa però che lei faccia bene a fare quello che si sente di fare perché tanto le persone si riveleranno per quelle che sono.

