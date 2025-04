Helena Prestes fa un importante annuncio per i suoi fan. Sono passate poco più di due settimane dalla fine del Grande Fratello e, quindi, dall’inizio della storia tra Helena e Javier Martinez lontano dalle telecamere. Nonostante ciò, i due sembrano non avere dubbi sul futuro della loro relazione, al punto da fare già progetti importanti. Nell’ultimo periodo, la coppia ha parlato più volte del desiderio di creare una famiglia insieme e diventare genitori il più presto possibile. Nel frattempo, sembrano già aver iniziato a gettare le prime basi importanti, andando a convivere.

Com’è noto, i due vivono in città diverse, ed è proprio questo uno dei motivi che li avrebbe spinti a fare subito un passo importante, così da evitare una relazione a distanza. Dopo la fine del GF, si sono divisi tra Milano e le Marche, prima di separarsi temporaneamente negli ultimi giorni a causa dei rispettivi impegni professionali. Ebbene, poche ore fa, Helena ha fatto un annuncio che ha entusiasmato i fan degli “Helevier”, lasciando intendere che lei e Javier starebbero già organizzandosi per trovare una casa in cui vivere insieme, pronti a dare ufficialmente il via alla loro nuova vita di coppia.

Helena Prestes e Javier Martinez pronti alla convivenza: la rivelazione della brasiliana

“Siamo felici, stiamo sistemando tutto per stare insieme”, ha scritto Helena Prestes sui suoi social, dando aggiornamenti ai fan sulla storia con Javier Martinez. Pur non avendo annunciato esplicitamente la convivenza, le sue parole hanno lasciato pochi dubbi ai sostenitori degli “Helevier”, che non vedono l’ora di vederli iniziare la loro nuova vita insieme. A quanto pare, inoltre, i due trascorreranno insieme le festività di Pasqua, così da evitare di passare ancora altri giorni lontani l’uno dall’altra. A dare la notizia sarebbe stato il manager di Javier, che segue costantemente la coppia e pare essere in contatto con alcuni loro fan.

Ad ogni modo, Helena e Javier non sarebbero l’unica coppia nata al Grande Fratello pronta a fare il grande passo. Anche Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, infatti, starebbero cercando una soluzione per andare a vivere insieme. Dopo essersi divisi per due settimane tra Roma e Siena, ora sarebbero alle prese con la scelta della città in cui iniziare la loro convivenza. Insomma, al momento quasi tutte le coppie del GF sembrano andare a gonfie vele, fatta eccezione per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che non si sono riconciliati dopo la rottura avvenuta in diretta.