Helena Prestes, attacca Cristina Scuccia/ “Mi ha dato della stratega, non è più una suora”

Helena Prestes è stata tra le protagoniste indiscusse della diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi. Eliminata a un passo dalla finale, ai microfoni di Radio Radio, l’ex naufraga ha svelato di aver troncato l’amicizia con Cristina Scuccia: “E’ una persona con un carattere poco forte e che si nasconde dietro al fatto che era una suora. ”

Come riporta Leggo, l’ex naufraga aggiunge: “Non lo fa per fare la vittima ma dovrebbe andare avanti con la sua vita. Pensa alle persone che scrivono commenti cattivi e che sono persone cattoliche. ” Helena Prestes attacca poi la sua ex compagna d’avventur,e con cui ha condiviso il percorso all’Isola dei Famosi 2023: “Lei non è più suora, quindi basta. Quando ci sono le discussioni o i chiarimenti lei vuole sempre la pace. Si è allontanata da me perché pensava che mi avessero preso per fare litigi e dinamiche. Mi ha dato della istigatrice e della stratega. Ha usato parole che non mi sembrano quelle di una suora. Mi ha deluso e non mi ci sento più con lei. Non mi interessa“.

Marco Mazzoli, vincitore dell’Isola dei Famosi 2023, ha voluto raccontare il suo percorso in Honduras ai fan. In una diretta su Instagram, il conduttore radiofonico si è di nuovo soffermato su Helena Prestes: “Helena? È stata raccontata alla fine come caz*o volevano gli autori.”

E ancora: “La realtà dei fatti è che sembrava da fuori che io avessi cambiato di colpo idea su di lei. Non è così.” E ancora: “Io l’ho odiata Helena perché recitava come uno dei peggiori attori di telenovelas messicane. E si vedeva tantissimo. Lei andava dove c’era la telecamera e lì cambiava radicalmente atteggiamento. Quando mi sono avvicinato a lei è stato verso la fine quando è stata eliminata Nathaly e lei era da sola.”

