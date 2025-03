Non sono riusciti a trovare un punto in comune Helena Prestes e Giglio nel corso della loro lunga avventura al Grande Fratello. I loro battibecchi sono anzi proseguiti anche durante la semifinale del reality di Canale 5, quando Alfonso Signorini ha scelto di metterli faccia a faccia per un confronto definitivo, partendo col chiedere alla modella brasiliane perché sia così critica nei confronti del gieffino.

“È un comodino, una persona che fa comodo. – ha esordito Helena, sottolineando come Giglio, in realtà, preferisca stare dietro le quinte, senza esporsi se non per cose di poca importanza – Credo abbia dei pensieri ma non si fa vedere. Si fa vedere in momenti come la spesa. Mi tratta con arroganza e per questo non mi piace.” ha infatti aggiunto.

Giglio contro Helena Prestes, confronto in diretta al Grande Fratello: “Per quanto non ti sopporti…”

“Se sono un comodino, sono un comodino di marca.” ha replicato allora Giglio in diretta, una battuta che ha gelato lo studio del Grande Fratello. Poi ha continuato: “In tutte le situazioni penso di non averti mai dato contro senza senso, ho sempre cercato di dirti qualcosa e darti dei consigli. Per quanto non ti sopporti nella convivenza penso di averti detto le cose giuste”, ha spiegato l’hairstylist. Helena, però, pur ammettendo che il loro rapporto è migliorato negli ultimi tempi, soprattutto grazie alla mediazione di Javier, tra loro rimane un’inimicizia che sarà difficile superare in futuro.