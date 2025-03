Helena Prestes contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Tensione a poche ore dalla puntata del Grande Fratello, nelle scorse ore Helena Prestes e Lorenzo Spolverato hanno vissuto qualche momento di tensione mentre il gieffino si concedeva un momento di relax sotto la doccia nel programma. La modella e showgirl brasiliana ha punzecchiato il fidanzato di Shaila Gatta nella Casa, per la troppa confusione che alcuni compagni di gioco avrebbero fatto:

“Stefania non sta riuscendo a dormire, potete fare la campagna dall’altra parte?” le parole di Helena Prestes nei confronti di Spolverato che ha tentato di venire incontro alla brasiliana. “Hai ragione” ha detto Lorenzo da sotto la doccia promettendo di spostarsi dalla stanza in cui Stefania Orlando stava riposando in quelle ore. Un confronto per fortuna piuttosto pacato, ma che ancora una volta ha messo in evidenza le differenze di comportamento tra i gieffini nella casa del Grande Fratello.

Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello? Esplode la voce

Non è da escludere un grande colpo di scena nelle prossime ore al Grande Fratello, con la modella brasiliana Helena Prestes che starebbe seriamente rischiando l’uscita dal reality secondo una recente indiscrezione. Ci sono chance importanti riguardo a una possibile eliminazione della showgirl nel reality di Canale Cinque, secondo quanto trapelato sul web, con una ricostruzione che avrebbe visto Beatrice Luzzi spifferare l’uscita di scena di Helena Prestes dal reality a un autore del programma.

Vedremo se le cose andranno effettivamente così, nonostante la stessa Beatrice Luzzi abbia smentito la versione circolata su Helena Prestes, vedremo cosa accadrà nella prossima puntata del reality di Canale Cinque.

