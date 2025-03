Helena Prestes e Zeudi Di Palma: nessun confronto prima della finale del Grande Fratello

Tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma nessun tentativo di chiarimento a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello. Nonostante siano rimasti solo in sei, la modella brasiliana e l’ex Miss Italia continuano ad evitarsi. Helena, tuttavia, si è lasciata andare ad uno sfogo parlando con Mariavittoria Minghetti a cui ha raccontato la propria opinione su quello che è stato il percorso di Zeudi all’interno della casa. Ripensando a tutte le situazioni accadute e alle parole di Shaila Gatta che, negli ultimi giorni della permanenza nella Casa è stata d’accordo con l’opinione di Helena su Zeudi, ha detto:

“In realtà non c’è niente da cambiare… io non ho mai fatto nessuna strategia con lei. Parlare fra me e te lei non riesce perché alla fine è arrivata che secondo me vuole la finale, vuole vincere. Una persona che veramente vuole usare gli altri e non se ne frega niente dell’amicizia. Lei sapeva. Mi diceva ‘Hele non so come Javi non faccia il passo verso di te’. Così mi ha detto! Io le do della falsa, ok che abbiamo avuto una storia, ma tu sai la mia storia. E della mia storia tu hai preso sei giorni e hai fatto un altro gioco. Mentre io ero con lei a baciarla è andata a baciare Alfonso. Tu vieni qui a fare sta cosa?”, le due parole di Helena.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma: rottura definitiva

Non sembrano esserci le condizioni per un riavvicinamento tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana, infatti, è sempre più convinta che l’ex Miss Italia sia entrata con una strategia che le ha permesso di conquistare in anticipo la finale del Grande Fratello.

“Al Grande Fratello si parla di cose che hai vissuto, di cose importanti, che vuoi difendere, ok parla ma non puoi strumentalizzare. Io posso parlare solo di te non in generale. Ultimamente qualche volta abbiamo urlato, a me non piace, perché non si riesce a parlare. Non si riesce a capire niente. Questo mi rode perché mi ha usata”, ha concluso.

