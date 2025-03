Helena Prestes ha rivelato quello che pensa di Beatrice Luzzi durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 10 marzo 2025. La diretta è stata piuttosto accesa e molti inquilini si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa, forse anche per il fatto che la finale si avvicina e non riescono più a tenere nascosto il loro parere su alcuni personaggi. Come ormai sappiamo, Beatrice Luzzi ha sempre preso le parti di Shaila Gatta, che sin dall’inizio di questa edizione del reality è caduta nelle sue grazie.

Helena Prestes demolisce Beatrice Luzzi al Grande Fratello: "È un brutto esempio"/ "Non la stimo"

Alfonso Signorini, approfittando di un confronto acceso tra l’ex velina e Stefania Orlando ha chiesto un parere all’opinionista, la quale si è schierata ancora una volta a favore di Shaila. “Che esempio dà Beatrice?“, sbotta Helena Prestes durante la discussione – Ma che esempio è? Certo, ora seduta lì. Non mi sorprende più che sostiene Lorenzo e Shaila“. Intanto Javier Martinez a provato a calmarla, chiedendole di non dire altro contro Beatrice Luzzi, ma non c’è stato niente da fare. La sua fidanzata ha continuato ad esprimere il suo parere senza mezzi termini: “Voglio farmi sentire e non dirmi che non devo dirlo”.

Helena Prestes difende Stefania Orlando e si scaglia contro Beatrice Luzzi: “Secondo me non guarda il Grande Fratello”

Cos’è successo ieri sera durante la pubblicità al Grande Fratello? Dopo che Alfonso Signorini ha salutato il pubblico per la réclame, Helena Prestes ha subito fatto i complimenti a Stefania Orlando per il confronto con l’ex velina e soprattutto per come ha tenuto testa a Beatrice Luzzi. Immediatamente dopo, è tornata a parlare dell’opinionista dicendo quello che pensa davvero di lei: “ Dopo che Alfonso Signorini ha salutato il pubblico per la réclame,ha subito fatto i complimenti aper il confronto con l’ex velina e soprattutto per come ha tenuto testa a Beatrice Luzzi. Immediatamente dopo, è tornata a parlare dell’opinionista dicendo quello che pensa davvero di lei: “ Io la stimo zero Beatrice , non è nulla di quello che pensavo“, continua la fidanzata di Javier Martinez – “non è carina per nulla, non mi sorprende che è sempre d’accordo con loro”. Poi la accusa di non guardare il Grande Fratello.

Helena Prestes è incredula che Beatrice Luzzi possa avercela con la sua amica Stefania Orlando, e soprattutto non ci sta al fatto che l’opinionista possa fare commenti di questo tipo. Molti, sono convinti che se Beatrice Luzzi fosse stata in questa edizione del Grande Fratello sarebbe stata seduta accanto a Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e compagnia. Siete d’accordo con questa teoria?