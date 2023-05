Helena Prestes, caos e lite per le sue scarpe all’Isola/ Mazzoli sbotta e le butta via: “Tienile a casa tua!”

Helena Prestes scatena il caos all’Isola dei Famosi 2023 per il suo paio di scarpe: cos’è successo

Il ritorno di Helena Prestes a Playa Fantasma, insieme al resto del gruppo dell‘Isola dei Famosi 2023, ha già manifestato le sue prime conseguenze. Un vero e proprio caos è scoppiato quando Fabio dei Jalisse si è accorto che Helena ha lasciato le sue scarpe appese sotto la capanna in cui è solito dormire, e questo nonostante lei abbia deciso di vivere dall’altra parte dell’Isola.

Motivo per il quale Fabio ha chiesto alla modella brasiliana di toglierle: “Non è molto carino lasciare le scarpe lì sopra”, le ha fatto inizialmente notare. Helena ha quindi spiegato perché volesse telerle lì: “Sai cos’è, le ho messo lì perché è l’unica cosa che voglio sempre asciutta, mi serve! A me dà fastidio vedere le cose a terra, quindi anche la mia sacca io la metto sopra, io comunque parlo per me stessa.” “Sarebbe carino però se tu le togliessi, perché nessuno le mette lì.” ha però insistito il cantante, senza ottenere risultato.

Marco Mazzoli tira via le scarpe di Helena e la attacca!

Se Fabio ha quindi preferito non alimentare la polemica, Marco Mazzoli ha deciso di staccarle le scarpe di Helena dalla capanna, tirandogliele via. “Tu non puoi arrivare, mettere le tue scarpe dove dorme Fabio, come per dire ‘Io mi sono creata il mio angolino, voglio il mio fuoco, voglio comandare io perché sono la regina della mia nuova tribù che in realtà non dovrebbe esistere, però ti lascio le scarpe sopra la testa per farti capire che, se volessi, potrei tornare.’ E no, Fabio che è un paciere è stato tranquillino, io invece ho preso le scarpe e le ho buttate per terra.” è sbottato lo speaker radiofonico. Viste le sue scarpe a terra, Helena si è arrabbiata, chiedendo chi fosse stato a gettargliele a terra. Solo dopo lunga indagine Marco ha rivelato di essere stato lui e le ha dunque portate a Helena, dall’altra parte dell’Isola, invitandola a tenerle lì.

