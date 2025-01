Helena Prestes e Jessica Morlacchi a confronto dopo il caso bollitore al Grande Fratello

La diretta del Grande Fratello dell’8 gennaio 2025 ha visto il confronto definitivo tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi dopo il caso bollitore. Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento con grande severità, sottolineando di entrambe gli errori, a partire dalla negazione del pane da parte di Helena a Jessica: “Non la umili in quella maniera, perché non si fa.”, ha tuonato in diretta contro la modella. Allo stesso modo ha fatto con la cantante, sottolineandone le continue provocazioni ai danni della gieffina.

Arrivando, poi, alla questione bollitore, Helena ammette di aver sbagliato ma nega di averlo effettivamente lanciato contro Jessica Morlacchi: “Io non volevo dire parolacce e sono arrivata a quello. Perciò le ho lanciato dell’acqua, anche se non ci sono riuscita. Il bollitore contro di lei? No, non le avrei mai fatto del male! Non sapevo più come rispondere alle provocazioni”, ha spiegato la modella.

Jessica Morlacchi: “Io razzista? Assolutamente no!”

Per Jessica Morlacchi, questa non rispecchia affatto la verità: “Voleva lanciarlo contro di me!” Quindi ha proseguito, sottolineando le continue provocazioni di Helena Prestes: “Tornasse a casa, abbiamo paura di lei, vorrei tornasse a casa sua! – ha richiesto la cantante, rispondendo infine ad un ennesimo richiamo di Signorini – Tornare nella giungla? Si l’ho detto, ma non l’avete vista? Non è razzismo, altrimenti si sarebbe visto già da prima!”